Directorul SRI, despre decizia CCR

Ştire online publicată Joi, 10 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Directorul SRI Eduard Hellvig anunță că Serviciul Român de Informații va pune în aplicare decizia Curții Constituționale pe tema interceptărilor, dar avertizează că aceasta va avea un impact cert asupra securității naționale."Curtea Constituțională decide în numele legii. Așa începe orice decizie a Curții Constituționale din România. Din acest motiv, Serviciul Român de Informații nu a comentat, nu comentează și nu va comenta decizia CCR care declară articolul 138 din Codul de Procedură Penală neconstituțional.Pentru Serviciul Român de Informații, principalul instrument în misiunea noastră în serviciul cetățenilor este Legea. Din acest motiv, noi vom pune în aplicare această decizie și orice altă hotărâre prezentă sau viitoare a Justiției. SRI va rămâne și în mandatul meu o instituție fermă în respectarea tuturor deciziilor instanțelor și a statului de drept.Pragmatic, evaluarea noastră este că această decizie are un impact cert asupra securității naționale, având în vedere corelarea dintre prevenirea amenințărilor la securitatea națională și contracararea fenomenelor infracționale asociate. Astfel, în procesul penal, nu vor mai putea face obiectul instrumentarii cu mijloacele tehnice complexe dezvoltate de SRI infracțiuni precum cele de spionaj-trădare, terorism, criminalitate organizată transfrontalieră, contraproliferare, criminalitate informatică și, nu în ultimul rând, fapte de mare corupție, ce reprezintă amenințări grave la adresa securității naționale. În acest sens, considerăm că vor fi afectate dosarele aflate în diferite faze ale justiției, în mod special cele privind infracțiuni la adresa securității naționale și în care s-a cooperat cu SRI, iar instituția noastră a depus eforturi umane și materiale considerabile. Am convingerea că toate celelalte instituții au maturitatea și responsabilitatea de a compensa acest recul. Asigur pe această cale toți partenerii instituționali că vor beneficia în continuare de sprijinul necondiționat al Serviciului nostru. Consider că este datoria mea, în calitate de director, să mă asigur că, în perioada ce urmează, Serviciul Român de Informații își va adapta direcțiile de acțiune în raport cu provocările mediului de securitate, urmărind îndeplinirea tuturor obiectivelor de securitate cu respectarea strictă a dispozițiilor legale existente" a declarat directorul SRI Eduard Hellvig, citat de realitatea.netCurtea Constituțională a României a decis blocarea interceptărilor susținând că SRI nu este organ de cercetare penală. În acest fel, toate cercetările vor fi scoase din dosarele aflate pe rol, și SRI nu va mai putea face interceptări în dosarele de drept comun, ci doar în cele în care sunt probe că există un pericol la adresa siguranței naționale.