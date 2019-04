Directorul şcolii unde un copil de trei ani a murit în fosa septică a fost demis

Directorul școlii unde un copil de trei ani a murit în fosa septică a fost demis







"In aceasta dimineata la ora 8.00, Consiliul de Administratie al ISJ Iasi s-a reunit, iar directorul scolii a fost demis, in urma votului unanim al membrilor. Decizia a fost motivata de faptul ca nu au fost asigurate conditii de securitate pentru elevi in spatiul scolii. Aspectele legate de securitatea elevilor in perimetrul scolii au fost puse in discutie, cu prioritate, de nenumarate ori la intalnirile periodice cu directorii unitatilor de invatamant, asa cum, periodic, sunt transmise adrese de atentionare in acest sens. In cursul zilei de astazi, in unitatea de invatamant va avea loc un Consiliu de Administratie in cadrul caruia se va stabili cine va prelua conducerea provizorie a scolii, iar pana la finalul saptamanii Consiliul de Administratie al I.S.J. Iasi va desemna un nou director, dupa consultari ce vor avea loc in cadrul Consiliului Profesoral al Scolii Profesionale Braesti", se arată într-un comunicat al Inspectoratului Școlar.



Un copil în vârstă de trei ani a murit, luni, după ce a căzut în fosa septică din curtea grădiniței. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.



Fosa septică fusese săpată de tatăl copilului în urmă cu 11 ani. Părinții micuțului au spus că, deși nu are vârsta necesară, li s-a spus să-și ducă copilul la școală pentru a se acomoda în vederea înscrierii la grădiniță.



"L-am dat la gradinita ca asa mi s-a cerut, sa îl dau sa se acomodeze cu copiii, si acum el se duce sub pamânt. Nu puteau sa puna un capac acolo? Ma duc sa stric fosa aia, cu totul o stric", a declarat Gheorghe Silica, tatal copilului, penttru BZI.ro.

