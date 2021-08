Directorul Gărzii de Coastă lămurește: „Jumătatea de tonă de cocaină NU A INTRAT PRIN PORTUL CONSTANȚA”

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, împreună cu procurorii DIICOT, au descoperit, luni, 26 iulie, într-un depozit din județul Ilfov, 503 kilograme de cocaină, ascunse în 35 de baxuri de banane. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că respectiva cantitate de cocaină ar fi ajuns pe teritoriul României, într-un transport de aproximativ 20 de tone de banane, de proveniență Columbia, achiziționat dintr-un stat al Uniunii Europene. Valoarea de piață a drogurilor indisponibilizate este de aproximativ 25 de milioane de euro, au anunțat anchetatorii.În urma depistării jumătății de tonă de cocaină, în spațiul public a fost vehiculată informația că există posibilitatea ca drogurile să fi intrat în țara nostră prin portul Constanța, de unde baxurile ar fi fost ulterior transportate în depozitul de fructe din zona Chiajna.Comisarul șef Cristian Laurențiu Cicu, directorul Gărzii de Coastă, a negat vehement informația. „În anul 2021, nu am avut niciun transport de banane din statul respectiv, prin portul Constanța sau Constanța Sud Agigea. Am avut doar din Ecuador, Costa Rica și Mexic. Pot să vă spun că noi am selectat la control toate transporturile de banane. Deci, din punctul meu de vedere, nu a intrat pe aici. Cine a dat informația, nu a dat-o corect. Chiar în mass-media se spune că a intrat într-un port din Uniunea Europeană și de acolo a intrat în România. Este ilogic să mergi din Belgia, să fac înconjurul Europei, să vii în România cu un container, decât să îl pui pe roți. Ulterior, din alte discuții, într-adevăr nu a ajuns aici. Îmi asum cele declarate”, a declarat comisarul șef Cristian Laurențiu Cicu.Reamintim că drogurile au o puritate de 98%, fiind descoperite în 40 de cutii care ar fi trebuit să conțină banane, în realitatea acestea fiind pline cu pachete de 10 și 15 kilograme de cocaină. În acest moment, autoritățile competente încearcă să afle destinatarul final al mărfii și cum a intrat în țară fără un minim control la frontiere.