Directorul Frontex, în vizită la Mangalia. „Am asistat la un exercițiu de maxim profesionalism”

„Prezența în teren a celui mai înalt demnitar al agenției reprezintă un semnal deosebit de important pentru noi toți, dar mai ales pentru polițiștii de frontieră implicați direct în activitățile circumscrise operațiunii maritime cu scopuri multiple la Marea Neagră, care este în plină desfășurare atât în țara noastră, cât și în Bulgaria, sub coordonarea agenției Frontex. Trebuie menționat faptul că instituția noastră găzduiește pentru a patra oară o astfel de operațiune, scopul principal fiind punerea în aplicare a competențelor structurilor Poliției de Frontieră. Datorită Frontex și cu implicarea statelor membre, controlul frontierei externe UE se realizează cu mijloace de ultimă generație”, a afirmat chestorul Liviu Bute, șeful Poliției de Frontieră Române.



La rândul său, Fabrice Leggeri, a declarat: „Obiectivul vizitei mele a fost să asist la Operațiunea cu scopuri multiple la Marea Neagră, iar în această dimineață am văzut un exercițiu de abordaj, desfășurat cu maxim profesionalism. Operațiunea este un bun prilej pentru Frontex și alte state membre de a dezvolta standarde și practici comune, în cadrul acțiunilor care au drept scop prevenirea migrației ilegale”.











Operaţiunea Maritimă cu Scopuri Multiple la Marea Neagră 2021 (MMO Black Sea 2021) se derulează, în perioada 31.03. – 06.10.2021, sub coordonarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX). Statele membre participante în cadrul operaţiunii sunt România şi Bulgaria, prin Poliţia de Frontieră din cele două state. MMO Black Sea 2021 are ca obiectiv operațional specific prevenirea, detectarea și combaterea migrației ilegale, a activităților de pescuit ilegal, a poluării marine și a altor infracțiuni transfrontaliere. Poliţia de Frontieră Română găzduieşte pentru a patru oară o astfel de operaţiune, scopul principal fiind punerea în aplicare a competenţelor aflate în responsabilitatea structurilor de Gardă de Coastă, după cum urmează: supravegherea frontierelor maritime, inclusiv sprijin pentru căutare și salvare (SAR); controlul pescuitului prin supraveghere și verificări; protecţia mediului.









În cadrul acțiunilor desfășurate la Marea Neagră, în 2020 și 2021, polițiștii de frontieră au folosit drone puse la dispoziție de EMSA.







Polițiștii de frontieră români, apreciați la nivelul Frontex





În activităţile operaţionale desfăşurate în 2020 şi 2021, P.F.R. a folosit mijloace de mobilitate aeriană care au asigurat supravegherea spațiului maritim aflat în competența instituției noastre la Marea Neagră, constând în sisteme de zbor fără pilot la bord, acționate de la distanță - tip UAS (Unmanned Aerial System), utilizate de la bordul navei proiect OPV (sistemul Light RPAS), respectiv de la sediul Grupului de Nave Mangalia (sistemul MALE RPAS-Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System). Ambele servicii sunt oferite instituției noastre de către EMSA.











În 2021, Poliţia de Frontieră Română a fost implicată în 16 operaţiuni comune și o operatiune de intervenție rapidă la frontieră, organizate sub egida FRONTEX, participând cu 200 de poliţişti de frontieră, experţi în diverse profiluri și membrii de echipaj. În cadrul operaţiunilor Frontex, au fost detaşate trei nave maritime de patrulare, echipaje canine, autospeciale de patrulare, autospeciale cu termoviziune şi autospeciale transport echipaj chinotehnic. În cadrul unei medii multianuale, România, prin Poliţia de Frontieră Română, se află în top-ul statelor membre, din punct de vedere al contribuţiei cu experți şi mijloacele de mobilitate terestră şi navală, în operaţiunile derulate sub egida Frontex.





Joi, 16 septembrie, o delegaţie a Agenţiei Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), condusă de Fabrice Leggeri, director executiv, s-a aflat în vizită de lucru în ţara noastră. Vizita a avut ca principal obiectiv întâlnirea în teren cu participanţii implicați direct în „Multipurpose Maritime Operation in the Black Sea 2021” (MMO), o operațiune de amploare, organizată la Marea Neagră, în România și Bulgaria, sub coordonarea Agenției Frontex. Directorul agenției s-a întâlnit la Mangalia cu oficialii români și au asistat la un exercițiu de abordaj și control, organizat de Garda de Coastă, în cadrul operațiunii maritime.