Directorul CNADNR a aflat cum se lucrează la Podul Agigea. Homor: Ritmul este mult prea lent

După ce zile la rând, locuitorii și presa locală din Constanța au atras atenția CNADNR-ului că nimeni nu lucrează la Podul de la Agigea, Compania ne-a explicat, în cadrul unui comunicat, că lucrările vor începe cu adevărat la data de 19 septembrie. Ei bine, Cătălin Homor, directorul general al CNADNR, a fost ieri în vizită pe Podul de la Agigea și la varianta de ocolire Constanța pentru a vedea stadiul lucrărilor și dacă graficul acestora este respectat.„Când am ajuns la pod am fost dezamăgit de mobilizarea slabă din șantier. După mai mult de două săptămâni de la reînceperea lucrărilor, ritmul este mult prea lent, nu există o organizare judicioasă a resurselor materiale și umane și, mai ales, a activității propriu-zise. În această situație am cerut constructorului să sporească ritmul de lucru în așa fel încât să recupereze zilele de întârziere și să-și respecte programul de lucrări astfel ca, la sfârșitul perioadei de restricții, traficul rutier să se desfășoare pe două benzi de circulație, așa cum s-a angajat la reluarea lucrărilor de reabilitare”, a declarat Cătălin Homor, directorul general al CNDANR.