"Dintr-o tăietură de condei se stabileşte soarta militarilor"

Foștii militari au ieșit în stradă să își apere drepturile

"Dintr-o tăietură de condei se stabilește soarta militarilor"

Sute de reprezentanți ai Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate au protestat, ieri, în fața Guvernului pentru a-și cere drepturile. Militarii sunt nemulțumiți de modificările survenite la legea pensiilor militarilor, respectiv baza de calcul. Mai exact, aceasta reprezintă media soldelor lunare brute realizate în șase luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar, polițist sau funcționar public cu statut special.„Deși a fost promulgată legea în care pensia începea de la 80% din venitul brut, ulterior a apărut ordonanța de urgență prin care se modifică legea, mai exact pornește de la 65% din solda netă pe care o aveau rezerviștii. Mai mult, pensia nu poate să depășească 85% din totalul soldei. Acest lucru este discriminare, deoarece la magistrați și aviatori pornește de la 85% din ultima lună. Nu înțeleg discriminarea și de ce s-a făcut această modificare, deoarece nimeni nu ne-a spus nimic”, a declarat Remus Macovei, președintele Asociației Cultul Eroilor „Regina Maria” Constanța.Mai mult, în baza de calcul nu vor fi incluse diurnele de deplasare și de delegare, indemnizațiile de delegare, detașare sau transfer, compensațiile lunare pentru chirie, alocațiile de hrană, contravaloarea echipamentelor tehnice, dar și alte sporuri. Militarii spun că acest lucru îi afectează în primul rând pe cei care au mers în teatrele de operații.„Când a fost greu am fost prezenți. Când se împarte dreptatea suntem dați la o parte. Nu este normal. În 2010 s-a mai încercat o tăiere masivă și atunci am protestat împotriva guvernului Boc și am reușit o rezolvare. Acum, guvernul Ponta a promis înlăturarea nedreptăților și a elaborat noua lege. Iată că încă nu se poate să stăm liniștiți. Pentru noi contează orice sumă. Ajungem la o vârstă și jumătate din bani se duc pe medicamente. Dintr-o tăietură de condei se stabilește soarta mili-tarilor“, a adăugat Remus Macovei.v v vProtestul din capitală a fost o amenințare pentru guvernanți din partea militarilor care își cer drepturile și vor să fie liniștiți la bătrânețe. Acesta s-a desfășurat, în zona dintre șoseaua Kiseleff și Bulevardul Aviatorilor, în intervalul orar 11.00-17.00. În cazul în care nu se va ajunge la o soluție, protestatarii amenință că mitingurile vor continua.„Am înregistrat solicitările noastre către Guvernul Cioloș. Am dat termenul limită de 24 ianuarie. Atunci ne vom întoarce toți în stradă, toate sindicatele, toate ONG-urile, Consiliul Național al Societății Civile, Sindicatul Cadrelor Militare sprijinit de Sindicatele polițiștilor se vor ocupa de organizare. Dacă solicitările noastre nu sunt rezolvate, suntem hotărâți să obținem, nu să cerem demisia Guvernului. Este momentul să fim luați în serios”, a precizat colonelul în rezervă Mircea Dogaru, liderul Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate.