Din seria: "CE-MI PASĂ MIE DE ALŢII? AM PRIORITATE, CĂ DOAR IES DIN GARAJUL MEU!"

Multă lipsă de toleranță din partea ambilor. Șoferii trebuie să fie deciși dar nu egoiști. Uneori oboseala/stresul te fac să greșești stupid și apoi să recunoști cu greu că ai greșit mai ales când ți se atrage atenția cu injurii sau agresiv/nepoliticos/needucativ/"nedidactic". In haosul cu incompetență in sistematizare rutieră, in special in București, in foarte multe cazuri, este imposibil fără toleranța și doar cu respectarea riguroasă a legilor bune puse otova și nereglementat pe un grid rutier lăsat de izbeliște. Încerc sa-i tolerez sau dacă este cazul să-i cert proporțional, să explic dacă se poate, fără sa-i jignesc pe cei care greșesc. Intr-un oraș populat de locuitori și mai puțin de cetățeni, oraș condus de specialiști de carton, conțopiștii și șefi mici sau foarte mari care își consumă tot timpul, ștampilând cu aer de importanță fără știința delegării sau degrevării tot felul de documente redundante mărunte care in alte tărâmuri se obțin online fără nicio ștampila/semnătură. Lipsa de profesioniști/funcționari care sa-și asume cu nume si prenume o lucrare sau un document care in sistemul nostru degenerat poate fi semnat și asumat doar de șeful cel mare care oricum semnează "ca primarul". Prezența echipelor care acționează/cercetează in teren este zero. Externalizarea lucrărilor/proiectelor este făcută fără dezbateri, in mare viteză, fără proiecte de calitate către firme nepregătite sau jumulite de comisioane de pana la 99%. In București, avem bulevarde cu benzi care dispar și reapar pierdut la mică înțelegere, borduri de 20cm pentru căruțe, acostament inexistent sau cu mașini parcate nereglementat chiar și pe zone de acostament comerciale/rezidențiale unde ai nevoie să oprești mașina sau autobuzul, multe din aceste zone sunt libere dar cu oprirea interzisă unde nu poți sa chemi niciun taxi sau sa descarci 2 minute cumpărăturile/copii/ sau mama bătrâna din mașina.