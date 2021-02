Din secretele adâncurilor. Scafandrul care a descoperit hidroavioanele și a ajutat un delfin să nască

„Om și delfin am fost, pentru câteva clipe, într-o legătură indestructibilă”





Atunci când nu explorează adâncurile în căutarea dovezilor istorice sau când nu participă la misiuni alături de colegii săi scafandrii, Pascale Roibu aduce în atenția publicului și frumusețea marină. În filmările sale, acesta a prezentat căluți de mare, moluște, crabi și alte vietăți impresionante. Iar una dintre cele mai impresionate experiențe prin care a trecut a fost când a ajutat la venirea pe lume a unui delfin. Totul s-a întâmplat în acvatoriul Portului Constanța, în imediata vecinătate a submarinului „Delfinul”, printre nave. Referitor la acea experiență, Pascale Roibu afirma: „Într-o dimineață de sfârșit de mai a anului 2012, pe când mă aflam la locul de muncă, am observat mai mulți colegi care se agitau pe cheu, uitându-se în apă, în prova submarinului Delfinul. Ajung acolo și privind în apă am văzut o femelă delfin ce se chinuia să nască, puiul fiind deja ieșit pe jumătate. Delfinul – mamă era vizibil slăbită, rănită pe creștet și se agita, abia ținându-se la suprafață”. Drept pentru care, scafandrul a dat fuga la magazie, a îmbrăcat costumul de neopren și a sărit în apă, să ajute într-un fel. „Am cuprins delfinul ce abia mai respira. Nu s-a împotrivit. Nici eu, nici altcineva din mulțimea de colegi de pe mal nu ne mai întâlnisem vreodată cu o astfel de situație și nu știam cum să procedăm”, a mai rememorat scafandrul. Încet, având și sprijinul colegilor de pe mal, a reușit să tragă puiul de delfin, căci mama nu mai avea putere să-l expulzeze. Din păcate, puiul s-a născut mort și, ulterior, Pascale Roibu a aflat că nici mama nu a supraviețuit. „Păstrez și acum în memorie privirea femelei care implora ajutorul, neputința ei de a se salva și lascivitatea cu care mi se încredințase în brațe. Om și delfin am fost, pentru câteva clipe, într-o legătură indestructibilă, disperantă, de viață”, a mai arătat scafandrul Pascale Roibu. De menționat că, vineri, 19 februarie, scafandrul Pascale Roibu își celebrează ziua de naștere, prilej cu care colectivul „Cuget Liber” îi urează cât mai multe explorări încununate de succes!











Mai multe detalii despre peripețiile sale din adâncuri, dar și despre trecutul istoric al Dobrogei pot fi găsite în cartea sa, „Vremea căutărilor. Jurnalul unui scafandru”.





Numele lui este legat de descoperirea a două hidroavioane germane, din timpul celui de Al Doilea Război Mondial în lacul Siutghiol, a unui hidroavion în adâncul lacului Tașaul, dar și a trei corăbii la Sulina, în județul Tulcea. Totodată, în ultimii ani, a „punctat” locurile unde se află epave, în adâncurile Mării Negre. De altfel, proiectul la care lucrează în prezent vizează înființarea unui muzeu subacvatic, prin care să facă accesibilă lumea marină celor doritori să o descopere. Planurile au fost întârziate de pandemia de coronavirus, dar nu a renunțat la ele. Prin urmare, în curând urmează să fie realizate demersurile pentru obținerea documentațiilor necesare de la autorități. Între timp, cele două statui care vor fi incluse în muzeu, respectiv statuia lui Ovidius și un scafandru, sunt conservate.