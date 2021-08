Din ce în ce mai puțini polițiști pe străzi: „Este un val masiv de pensionări!”

Se împuținează rândurile polițiștilor, într-un ritm alarmant. Semnalul de alarmă tras de sindicaliștii din sistemul de ordine publică este din ce în ce mai acut: în timp ce, an de an, ies la pensie în jur 2.000 de polițiști cu experiență, sătui de volumul de muncă, de pe băncile școlii abia dacă vin în jur de 400 de începători, iar din aceștia renunță o parte în primul an de tutelă.„Condițiile de muncă, dotarea precară, salarizarea neconformă cu riscurile la care sunt supuși, lipsa de predictibilitate a legislației cu privire la pensiile militare, cât și haosul și bătaia de joc instituțională, au determinat polițiștii să treacă în rândul rezerviștilor și anul acesta. De la începutul anului și până la 31.07.2021 au ieșit la pensie nu mai puțin de 1.857 de polițiști, din care 1.793 de polițiști pentru limită de vârstă și 64 de polițiști, pentru pensie anticipată parțială. În perioada similară a anului trecut se pensionaseră un număr de 2.196 de polițisti până la data de 31.07.2021 și peste 3.300 până la sfârșitul anului”, a arătat Cosmin Andreica, liderul Sindicatului Europol.„Deși până acum avem 1.857 de polițiști pensionați, iar trendul este unul crescător, singurele încadrări sunt reprezentate de cei 462 absolvenți proveniți din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” în această vară, iar școlile de agenți de poliție vor avea abia în luna martie 2022 o nouă promoție, ceea ce rezultă că la 1 polițist încadrat în M.A.I., alți 4 polițisti aleg să se pensioneze. Astfel că acest val de pensionări masive nu face decât să adâncească deficitul de personal existent de aproximativ 30%, polițiștii ajungând să exercite atribuții cât 3 sau 4 polițiști care lipsesc din stradă, care lucrează în dosare penale sau efectuează alte activități indispensabile funcționării instituției”, a mai subliniat sindicalistul.