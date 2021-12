Din ce în ce mai puțini polițiști locali pe străzile Constanței. Iată care sunt cauzele!

În prezent, după cum ne-a declarat Ionuț Dumitru, directorul Poliției Locale, există buget pentru plata salariilor pentru toate cele 280 de posturi prevăzute în organigramă, dacă ar fi ocupate. Dar problema o reprezintă legislația națională, mai precis modificările aduse Codului Administrativ, care pun bețe în roate angajărilor la structurile de poliție locală din întreaga țară.





„În momentul de față, sunt două cauze care au dus la acest deficit. În primul rând, legislația națională. A ieșit Codul Administrativ, Ordonanța 57/2019, unde este o prevedere cu privire la echivalarea funcțiilor. Noi, polițiștii locali, avem funcții specifice. În primărie, funcționarii au funcții generale. Chestiunea aceasta a dus la faptul că nu mai putem face transferuri decât de la alte structuri de Poliție Locală. Funcțiile trebuiau echivalate, nu s-a întâmplat, ceea ce a dus la un blocaj național. În sensul că noi nu putem să scoatem la concurs posturi. Avem bugetate toate posturile, de la începutul anului, dacă aș avea legislația favorabilă, am putea să scoatem și mâine posturile la concurs. Acum așteptăm de la Guvern o ordonanță de guvern, un act normativ care să le echivaleze”, a afirmat Ionuț Dumitru.



Polițiștii locali își încearcă norocul la Poliția Națională, pompieri și jandarmi





Al doilea motiv care duce la plecarea personalului și, în consecință, la accentuarea deficitului de personal, este reprezentat de concursurile de angajare organizate de alte structuri, precum Poliție, Poliție de Frontieră, pompieri, jandarmi, penitenciar etc.





„Toată tevatura aceasta a venit la pachet și cu faptul că toate celelalte structuri au scos posturi la concurs. Penitenciarele, pompierii, poliția, poliția de frontieră, jandarmii. Azi am mai semnat trei cereri de demisii și probabil va mai fi un exod. Sper ca până la începutul anului să se reglementeze, căci altfel este posibil să fie și mai rău, din punct de vedere al resursei umane.





Ca și salarii nu este mare diferență. Majoritatea pleacă prin prisma încadrării în condiții grele de muncă. Adică, la Poliție, la un an vechime mai primești șase luni, la alte structuri este an pe an, iar atunci se iese din sistem mult mai repede. La noi, la Poliția Locală, nu avem acest beneficiu, la noi se iese din sistem la termenul legal de pensionare. Și atunci este tentant, banii sunt cam aceeași, dar în schimb posibilitatea pensionării mai devreme este în Poliție”, a mai arătat directorul Poliției Locale Constanța.





„Cele 280 de posturi sunt distribuite pe departamente, la ordine publică sunt 109, dar din acestea undeva la 70 de posturi sunt ocupate. Deficitul cel mai mare îl avem pe ordine publică și circulație. La circulație, din 69 de posturi sunt ocupate 38”, a exemplificat directorul Poliției Locale.





Direcția Poliția Locală Constanța se confruntă cu deficit de personal. Acest aspect nu este o noutate, deoarece încă de la înființare instituția a avut de suferit din cauza lipsei de personal. Lucrurile au părut să se mai stabilizeze în 2017 și 2018, când au avut loc angajări masive. De atunci, însă, au mai plecat din oameni, iar alții nu au mai putut fi angajați.În acest moment, în organigrama structurii sunt prevăzute 280 de posturi, iar dintre acestea 80 sunt vacante. Îngrijorător este faptul că 20 de posturi s-au vacantat numai de la începutul anului în curs până în prezent, iar numărul lor poate să crească și în perioada următoare.