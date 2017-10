Din ce în ce mai puţini infractori scapă nepedepsiţi

În Constanța

Din ce în ce mai puțini infractori scapă nepedepsiți

Furturi din gospodării sau din scări de bloc, unde hoții nu au lăsat amprente, mașini sparte în miez de noapte, femei tâlhărite pe scări necirculate, la adăpostul întunericului - astfel de infracțiuni ajung în sertarele polițiștilor, înregistrate în dosare cu autori necunoscuți (A.N.). Motivele sunt lesne de înțeles: nu sunt găsite probe la fața locului care să-i dea de gol pe făptași, nu se găsesc nici martori care să le ofere anchetatorilor măcar un indiciu, de exemplu cum erau îmbrăcați suspecții, ce înălțime aveau etc.La nivelul județului Constanța, anual sunt înregistrate zeci de mii de dosare cu autori necunoscuți. Această titulatură o primesc toate dosarele în care autorul nu este indicat de victimă (cum se întâmplă, de exemplu, în cazurile de violență, când victima știe precis cine a lovit-o) sau făptașii nu sunt prinși în flagrant. În ultimii ani, însă, numărul dosarelor cu A.N. soluționate de polițiștii constănțeni a crescut - ceea ce înseamnă că din ce în ce mai mulți infractori au fost descoperiți și trași la răspundere pentru faptele lor.Astfel, potrivit datelor statistice puse la dispoziție de Poliția Constanța, în 2012 au fost înregistrate aproximativ 14.800 de dosare cu autori necunoscuți și rezolvate, cu găsirea autorilor, jumătate dintre acestea: 7.400 de dosare. Anul trecut, au fost înregistrate puțin peste 13.000 de dosare cu autori necunoscuți și soluționate aproximativ 11.600 de dosare. De la începutul acestui an, au fost înregistrate 4.900 de dosare cu autori necunoscuți și au fost soluționate 4.500 de dosare.„A crescut numărul prinderilor în flagrant, iar polițiștii organizează frecvent acțiuni pentru depistarea suspecților din infracțiuni”, au explicat reprezentanții Poliției Constanța scăderea numărului dosarelor cu autori necunoscuți.