Din cauză că are o GAURĂ în INIMĂ, un copil abandonat nu îşi găseşte PĂRINŢI adoptivi!

Din cauză că are o GAURĂ în INIMĂ, un copil abandonat nu își găsește PĂRINȚI adoptivi!

Ştire online publicată Joi, 08 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

28 de copii abandonați sunt internați în prezent la Secția de Recuperare Pediatrică a Spitalului "Sfânta Maria" din Iași. Părinții i-au abandonat la numai câteva zile după naștere, deoarece nu au posibilități să îi crească.Unul dintre copii, în vârstă de un an și jumătate, a fost lăsat în spital de mama sa deoarece aceasta nu are posibilități materiale pentru a-I oferi cele necesare unei vieți decente.Drama costă în faptul că micuțul are o gaură în inimă, motiv pentru care nimeni nu vrea să îl adopte, transmite realitatea.net.