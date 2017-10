DIICOT face verificări în cazul copiilor din Carei prezentați în reportajul 'The Sun'

Ştire online publicată Marţi, 22 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Procurorii DIICOT efectuează verificări în legătură cu aspectele semnalate în reportajul ziarului britanic 'The Sun', care prezintă situația unei familii din orașul Carei care și-ar pune copiii la muncă și câte 13 ore pe zi la asamblarea unor ouă de jucărie."Urmare a reportajului difuzat de către publicația britanică 'The Sun' și preluat de către mass-media din România, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism efectuează verificări privind aspectele semnalate în materialul de presă", se arată într-un comunicat al DIICOT.În reportajul respectiv apare o familie de români formată din mama, tatăl, fiul în vârstă de 11 ani și fiica de 6 ani, care asamblează ouă de jucărie Kinder. Jurnaliștii britanici vorbesc de "sclavii minori" din România, care sunt plătiți cu 20 de lei pentru 1.000 de ouă cu surprize. Jucăriile sunt trimise la o fabrica din Carei, după care ajung în Ungaria, unde sunt învelite în ciocolată.Șeful Direcției Generale de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului (DGASPC) Satu Mare, Mariana Dragoș, a declarat marți că nu se pune problema exploatării prin muncă a copiilor din Carei prezentați în ziarul 'The Sun', ba dimpotrivă, aceștia frecventează școala și nu au absențe."În urma verificărilor preliminare la fața locului, nu se confirmă cele relatate de presa internațională, de ziarul 'The Sun'. Chiar nu se pune problema unei exploatări prin muncă a copiilor, din contră. Din declarațiile mamei reiese că s-au prezentat un jurnalist însoțit de un traducător ca fiind angajați ai firmelor care fac acele jucării și doresc să promoveze aceste jucării în rândul copiilor. Ei au fost cei care au realizat acele poze sub îndrumarea jurnalistului. De asemenea, noi am verificat și dacă acești copii frecventează școala. Acești copii nu au absențe, merg la școală, chiar când ne-am deplasat la fața locului erau la școală. Deci, chiar nu se pune problema de a munci 13 ore și de a fi puși de familie. Mama, într-adevăr, este o tânără pensionată pe caz de boală, care, în timpul liber, când copii sunt la școală, confecționează aceste jucării", a declarat Mariana Dragoș pentru Agerpres.