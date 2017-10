DIICOT a trimis în judecată, anul trecut, 2.300 de persoane

Ştire online publicată Luni, 08 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a trimis în judecată, în 2009, aproximativ 2.300 de persoane, în 760 de dosare, a anunțat procurorul-șef al direcției, Codruț Olaru. Acesta a prezentat bilanțul activității procurorilor din subordinea sa pe 2009, arătând că DIICOT a soluționat peste 7.000 de cauze, cu 13.000 de persoane cercetate. „Anul 2009 a fost un an foarte bun pentru DIICOT. Am înregistrat un record profesional, cea mai mare captură de droguri, de 1.204 kilograme de cocaină la Constanța. Am investigat infracțiuni de spionaj, trădare, trafic cu arme și am trimis în judecată doi miniștri aflați în funcție”, a declarat Codruț Olaru.