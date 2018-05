Digitalizarea afacerilor, discutată de specialişti la malul mării

Digitalizarea afacerilor, discutată de specialiști la malul mării

Cel mai important eveniment regional de afaceri din acest an a avut loc, ieri, în stațiunea Mamaia. Conferința „Business rEvolution - Digitalizarea: Trend sau Tsunami?” s-a adresat în special antreprenorilor și managerilor din companiile locale.Cu această ocazie, au putut fi purtate dialoguri cu experți ai unor companii de top la nivel național și local, profesioniști cu rezultate confirmate în cadrul comunității de business.Pe parcursul întregii zile de ieri, antreprenorii au putut afla cum reacționează mediul de afaceri local la transformarea digitală și cât sprijin oferă autoritățile locale în adoptarea noilor tehnologii sau care sunt principalele modificări legislative și cum poate fi adaptată strategia de business.„Constanța poate să beneficieze de oportunități pe două industrii, cea ospitalieră, care va fi influențată major de digitalizare, și industria transporturilor. Cei din aceste industrii trebuie să fie deschiși. Cunosc foarte bine comunitățile din Spania și Italia, prin perspectiva proiectelor pe care le facem și sunt foarte mulți români care vor să revină și să-și deschidă afacerile lor”, a afirmat Iulian Gropoșilă, președintele Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Constanța.În cadrul conferinței, a vorbit și Alex Burghelia, un tânăr antreprenor, în vârstă de 19 ani. Acesta deține în prezent trei afaceri, pe care le gestionează alături de o echipă tânără și entuziastă.„Sunt bucuros că am avut oportunitatea să vorbesc despre business-urile pe care le am. Cred că este foarte important să cunoști cât mai multă lume, pentru a afla informații. Un om informat este un om puternic și deopotrivă este un om care poate construi un business sănătos și care să crească”, și-a împărtășit experiența Alex Burghelia.De asemenea, în cadrul conferinței „Business rEvolution - Digitalizarea: Trend sau Tsunami?” au fost abordate teme pentru a eficientiza lucrul în echipă, prin intermediul workshop-ului „Comunicare, Conectare & Limbaje de influențare”. Astfel, antreprenorii au putut afla cum să se conecteze cu angajații pentru a crește implicarea și influența, dar și cum să fie folosită psihologia persuasiunii pentru a avea echipe loiale și performante.