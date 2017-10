Diagnosticat cu leucemie la patru ani

O familie din satul Lanurile, comuna Bărăganu, luptă să-și salveze băiețelul de patru ani, diagnosticat cu leucemie. Familia Dîscă a aflat că micuțul Marian suferă de îngrozitoarea boală acum aproape o lună, după cum ne-a povestit mătușa copilului, Ionica Onesa. I-a pus pe gânduri faptul că micuțul era palid și avea dureri de burtă, așa că l-au dus la dis-pensarul din sat. Medicul de acolo i-a trimis la Spitalul Județean Constanța, unde, în urma analizelor, medicii l-au suspectat de leucemie și l-au trimis la Spitalul „Marie Curie“, din București. De la începutul lunii octombrie, micuțul Marian și mama sa se află internați în unitatea medicală, unde trebuie să urmeze tratament timp de două luni și jumătate. Va face o pauză de câteva săptămâni, după care va reveni pen-tru reluarea tratamentului. Deocamdată, medicii nu au spus ce va urma, dacă are nevoie de o intervenție anume sau care ar fi costurile. Mătușa băiatului ne-a declarat că medicii le-au spus că șansele de vindecare sunt destul de mari. Familia Dîscă are nevoie de ajutor. Cei care vor să contribuie la vindecarea celui mic pot depune orice sumă de bani, în contul deschis la Banca Transilvania, filiala Brâncoveanu, pe numele mamei, Vasilica Dîscă. Contul este: RO75BTRL04301201I37583XX. De asemenea, familia poate fi contactată la numărul de telefon 0729.234026.O familie din satul Lanurile, comuna Bărăganu, luptă să-și salveze băiețelul de patru ani, diagnosticat cu leucemie. Familia Dîscă a aflat că micuțul Marian suferă de îngrozitoarea boală acum aproape o lună, după cum ne-a povestit mătușa copilului, Ionica Onesa. I-a pus pe gânduri faptul că micuțul era palid și avea dureri de burtă, așa că l-au dus la dis-pensarul din sat. Medicul de acolo i-a trimis la Spitalul Județean Constanța, unde, în urma analizelor, medicii l-au suspectat de leucemie și l-au trimis la Spitalul „Marie Curie“, din București. De la începutul lunii octombrie, micuțul Marian și mama sa se află internați în unitatea medicală, unde trebuie să urmeze tratament timp de două luni și jumătate. Va face o pauză de câteva săptămâni, după care va reveni pen-tru reluarea tratamentului. Deocamdată, medicii nu au spus ce va urma, dacă are nevoie de o intervenție anume sau care ar fi costurile. Mătușa băiatului ne-a declarat că medicii le-au spus că șansele de vindecare sunt destul de mari. Familia Dîscă are nevoie de ajutor. Cei care vor să contribuie la vindecarea celui mic pot depune orice sumă de bani, în contul deschis la Banca Transilvania, filiala Brâncoveanu, pe numele mamei, Vasilica Dîscă. Contul este: RO75BTRL04301201I37583XX. De asemenea, familia poate fi contactată la numărul de telefon 0729.234026.