DIA Auto, desemnată drept cea mai bună şcoală de şoferi din judeţul Constanţa

Scoala de soferi pe masina cu cutie automata

Am cautat toata Constanta sa fac scoala pe masina cu cutie automata si chiar am gasit .Este extraordinar de usor de condus.Doar o singura masina in tot judetul?Masina cu cutie automata e deja viitorul,mai ales in aglomeratia de zi cu zi.Firma Doriami D@D,instructor Tudor Dorel,nr telefon 0722173390 este exceptionala,ofera ore de conducere si ore de legislatie rutiera.