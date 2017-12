Dezvăluiri şocante despre criminala de la metrou, de la persoana cu care a locuit

Dezvăluiri șocante despre criminala de la metrou, de la persoana cu care a locuit

Ştire online publicată Duminică, 17 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

La câteva zile de la tragedia de la metrou, în care o tânără de 25 de ani și-a pierdut viața, ies la suprafață detalii esențiale cu privire la comportamentul deplasat al Magdalenei Șerban, criminala care a decis să-i ia viața Alinei Ciucu și a împins-o pe șine, în fața metroului.O femeie a stat sub același acoperiș cu femeia care a comis o crimă la metrou mai bine de un an și jumătate. Imediat după cele întâmplate, femeia a oferit câteva detalii cutremurătoare despre viața Magdalenei și a motivului pentru care femeia a ales să se comporte așa.„Am fost suprinsă să văd la știri ceea ce s-a întâmplat. Când am cunoscut-o, era o fire extraordinar de liniștită, retrasă, calmă, introvertită, dar nu și-a ieșit din fire niciodată. Dormea ceva mai mult, se trezea pe la 12, dar am pus asta pe seama pastilelor, se ducea la cumpărături, apoi se retrăgea în cameră, își făcea baie, nu era un om neîngrijit și tot timpul era atentă ca lucrurile să fie la locul lor. Mi-a povestit tatăl ei că a fost internată la Psihiatrie, cred că s-a mutat la noi, după externare, avea un tratament de urmat, mergea la control, să vadă dacă este bine sau nu. Avea un venit de 400 de euro, de pe urma bolii sale, dar și tatăl ei se mai ducea la muncă, atunci când găsea. Din asta trăia…Dar Magdalena avea de luat mulți bani, de la cineva, pe care nu i-a primit… și de acolo s-a declanșat boala”, a spus femeia care a locuit cu Magdalena Șerban în cadrul unei emisiuni de televiziune, scrie Evz.ro.