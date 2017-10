DEZVĂLUIRI ŞOCANTE ÎN TRAGEDIA DE LA „BEIRUT“ / „Au fost lăsate să moară“

DEZVĂLUIRI ȘOCANTE ÎN TRAGEDIA DE LA „BEIRUT“ / „Au fost lăsate să moară“

Rudele celor trei tinere sunt de-vastate. Nu își pot găsi cuvintele pentru a exprima ceea ce simt, însă un lucru este clar: vor să se răzbune. Acestea acuză auto-ritățile locale de incompetență. Spun că au informații clare și știu că tinerele ar fi putut fi salvate dacă s-ar fi vrut. În timp ce pompierii încă nu au reușit să stabilească de la ce a pornit incendiul, ancheta a fost preluată de Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție a României. De asemenea, medicii legiști au terminat, ieri după- amiază, autopsia, însă rezultatele nu i-au mulțumit pe părinții celor trei tinere. Legiștii spun că fetele au murit intoxicate cu fum. Rudele au cerut și un examen toxicologic, dar și stabilirea cu exactitate a orei la care au murit.Mama Nicoletei Cengher spune că pompierii nu s-au sinchisit să le ajute pe tinere, ci au stat degeaba, fiindu-le frică să intre în clădire și să le salveze. De ase-menea, aceasta acuză că ar fi vorba de o mână criminală, de ceva premeditat, explicând că fetele au primit niște ceaiuri înainte de spectacol și că cineva le-ar fi vrut răul și le-ar fi pus ceva în băuturi. Femeia spune că fata ei ar fi simțit ceva înainte de incendiu.„Fetele erau cu voință și sunt sigură că ar fi avut un instinct, chiar și animalic, de a se salva. Păi barmanița care lucra de ani de zile acolo a fost sunată în ziua aceea și i s-a spus să nu vină la muncă, că va fi înlocuită sâmbătă seara. Apoi li s-au adus ceaiuri în vestiar. Din această cauză am cerut și un test toxicologic. Nu au reușit decât să strige, atât. Au fost, pur si simplu, lăsate să moară de niște pompieri incompetenți, fricoși care nici nu aveau măști, nici apă. Știți cum au intrat pompierii să le scoată? Au călcat peste cadavre, nenorociții. Vreau ca organele competente să își facă treaba, nu doar să ne spună că e de la două fire, un scurtcircuit și atât. Simt o ură mai puternică decât orice pe cei care trebuiau să o salveze. Dacă nu o răzbun și nu îi fac dreptate fiicei mele nu voi avea nici eu liniște. Când a plecat de acasă a postat «Now you see fire» (acum vezi foc - n.r.). Îi plăcea această melodie și a cerut negativul în urmă cu câteva zile pentru a o putea cânta. A simțit ea ceva... Am vorbit cu ea când a plecat de acasă sâmbătă seara. Am pupat-o și mi-a spus că ia cheile de la casă, pentru a nu mă deranja când se întoarce, dar că îmi va da mesaj ca să știu că e bine. Nu mi-a mai dat, a fost prima seară când a fost plecată și nu mi-a dat mesaj. În momentul în care nu mi-a răspuns la telefon, pe la ora 3.30, am știut că s-a întâmplat ceva. Am fugit repede la calculator și am văzut postat pe pagina ei de Facebook că Nicoleta s-a ridicat la Ceruri. În noaptea de duminică spre luni a visat-o fratele meu, îi spunea că îi e frig și vrea o pătură să se încălzească”, a povestit Mariana, mama Nicoletei Cengher.Fratele, dar și un prieten apropiat al Mihaelei Tucă sunt indignați și vor răspunsuri. Aceștia dau vina pe autoritățile locale, care nu și-au făcut datoria așa cum trebuia.„Ele urlau înăuntru, iar pompierii nu au vrut să intre să le salveze. Nu și-au făcut datoria, au spus că ei nu intră înăuntru că nu au lanterne și măști. Să le fie rușine! Și dacă își țineau respirația reușeau să intre și să le scoată, dar le-au lăsat să moară. Nu au reușit să ajungă la scări, pentru că scările nu luaseră foc, dar focul era în fața lor, și dacă aveau un extinctor reușeau să iasă. Mi s-a spus că peste ele a căzut o grindă din lemn”, a afirmat Mihai Mancaș, fratele Mihaelei Tucă.„Am ajuns imediat acolo. Am văzut o fată care a ieșit din clădire și m-am dus la ea. Am întrebat-o de Miky și mi-a spus că a văzut-o arzând și a văzut cum a căzut o grindă peste ea, în timp ce încerca să iasă din vestiar. Atunci am știut că e moartă. Am sunat-o până la 22.52, iar telefonul suna. Apoi, peste cinci minute, era închis. Zilele trecute când vorbeam cu ea îmi tot spunea că este speriată, timorată, că tot vi-sează urât, că o visează pe mama ei, care a murit când ea avea 14 ani”, mărturisește Alex Radu, un prieten apropiat al lui Miky.Mama unei alte tinere decedate, Nicoleta, spune că de vină este patronul localului, care a mințit-o în acea noapte, spunându-i că nu mai este nimeni în restaurant. Pe de altă parte, aceasta povestește că cea de-a patra tânără, Nicoleta Buirencu, și-a revenit și a reușit să povestească ce s-a întâmplat în acea seară.„Patronul mi-a spus că înăuntru nu mai e nimeni, că au evacuat localul. El a încercat să le omoare, să le ia viața, și a reușit. Fata mea a ieșit ultima din „Beirut”. Dacă știam că fata mea este sus, prin foc intram pentru ea. Făceam tot posibilul, mă băteam cu toată lumea ca să-mi salvez copilul. Polițiștii mi-au spus că ele au încercat să iasă, că scările nu luaseră foc, dar s-a blocat ușa, fiind de termopan. Apoi mi-au spus că a căzut o grindă de lemn peste ele. Nu a încercat nimeni să le ajute.Fata care a fost transportată la spital la București și-a revenit și a vorbit cu iubitul ei la telefon. A spus că a reușit să fugă și a ieșit singură pe scări. A ajuns până la parter și i s-a făcut rău și a leșinat, însă a venit cineva și a luat-o în brațe repede”, explică Maria, mama Nicoletei Vasilițeanu.