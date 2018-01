DEZVĂLUIRI ÎNGROZITOARE! Fosta soție a militarului acuzat de crimă RUPE TĂCEREA

Problemele de comportament ale subofițerului MAPN, acuzat că și-a ucis iubita într-un coafor din Titu, ar fi fost cunoscute de toată lumea, inclusiv de poliție, însă nimeni nu a făcut nimic. Este ceea ce susține fosta soție a militarului care spune că a depus mai multe plângeri la poliție pentru că a fost bătută de bărbat. Ea spune că oamenii legii au luat-o în serios abia când militarul a atacat-o cu un topor. Femeia spune că nici după acest episod nu a scăpat, așa că a fost obligată să plece din țară, scrie digi24.roDiscuția între fosta soție a militarului și un jurnalist Digi24:-Este înfiorător. Este cuvântul potrivit, eu de ieri nu îmi revin efectiv din șoc. Violent, cu consum de alcool și motivul pentru care am divorțat este motivul pentru care această fată l-a părăsit. Nu mai puteam să suport scenele de violență, alcool și tot ceea ce se petrecea între patru pereți.-V-a bătut?-Da! Foarte rău.-Ați făcut plângere la poliție după ce v-a agresat?-Da, am făcut nenumărate plângeri și nenumărate sesizări, însă nu mi-au fost luate în seamă. Decât să i se pună în vedere verbal nu i s-a făcut nimic.-V-a fost frică de el?-Foarte! Eu am fost nevoită să îmi părăsesc țara ca să îmi pot proteja viața. Momentul în ca lucrurile au scăpat de sub control și eram amenințată cu moartea am fost nevoită să părăsesc țara, efectiv să fug împreună cu copilul, pentru a nu fi omorâtă.-N-ați cerut ordin de protecție?-Nu m-a luat nimeni în seamă. Singura persoană care a luat lucrurile în seamă mai serios când situația se simțea că scapă de sub control, adică când el a încercat să spargă ușa de la apartament cu toporul să intre peste mine în casă să mă omoare. Singura persoană din poliție care a reacționat a fost domnul Dumitrache care s-a implicat foarte mult atunci în protecția mea.-Cum vă explicați că era încă în armată, că dădea testele psihologice?-Cred că autoritățile care au făcut acele testări sunt cele mai în măsură să dea această explicație. Chiar și eu o aștept. Momentul în care consuma alcool era o altă persoană.-A fost în teatre de operații, vă amintiți, când erați împreună?-Când eram împreună, nu.Sursa: www.digi24.ro