DEZOLANT. Baza sportivă "Triunghi" în 2012 - ghenă de gunoi şi popas pentru boschetari

In primul rand acest articol este o mizerie, nimeni nu va baga banii niciodata in acel "complex sportiv" iar cei care doar critica si aduc la lumina paragina complexului ar trebui mai intai sa se intereseze cum a ajuns asa, din cauza cui a ajuns asa, faptul ca este ingrozitor nu este vina oameniilor care inca mai tin in viata acea sala de sport, dar pentru a tine o sala de sport "singura sala de lupte in CONSTANTA " singura trebuie si investitie, iar sponsorii sunt din ce in ce mai multi, asta intr-o tema de ironie, intrebarea este alta, de ce nu ii se da complexul sportiv antrenorului de lupte pentru 49 de ani? se tot prelungeste pe cate 1 an , cui i-ar conveni sa investeasca niste banii in ceva ce nici nu e al lui mai mult de 1 an..?

12 noiembrie 2012

Trec peste faptul insignifiant ca "referitor la dra andreea",Andreea se scrie cu litera mare fiind nume propriu,nu inteleg in nici un fel de ce nu...