DEZBATERE. DE CE îţi este FRICĂ să te urci în MICROBUZELE din Constanţa?

Bataie de joc

Bataie de joc totala la capitolul maxi taxi Constanta. E si gresala noastra, a celora care se urca si se tot urca. 1. Masinile caraie, baraie, simti ca se desmembreaza odata cu tine! 2. Soferul : fumeaza, urla, injura, merge si cu 120km/h prin oras (vezi taranii soferi dp 310) ai sanse sa stai in bratele soferului, pentru el nu`i o problema ca e ful. 3. Lumea urca prin spate si nu trantesc usa bine, ai toate sansele sa zbori pe usa din spate, siguranta zero. 4. Depasiri periculoase si ambitii prosteti la volan cu alti participanti in trafic. Deci intr-un final, chiar daca dai un ban si crezi ca scapi de tiganii si mirosurile din ratc ai 99% sanse sa regreti alegerea facuta atunci cand te urci intr-un maxi taxi sau mainsa de somalezi! Politia pare sa fie mana`n mana cu soferii astia imbecili !