DEZBATERE. Care sunt „INTERLOPII” Constanţei? Comentează AICI

7

interlopi

Se întâmplă lucruri pe care nici măcar eu nu le mai înțeleg… Și-am văzut multe… Uitați-vă și voi la listele alea… În câțiva ani am pierdut mulți prieteni și aproape tot ce aveam și am ajuns în situația în care o mână de oameni decid când și cum o să murim și noi… Nu mai e de respect, onoare, credință sau că suntem toți din același căcat… Ăștia nu mai vin doar după banii noștri sau după noi, vin să ne omoare mamele, femeile, copiii… Copiii tăi, da, da… Ai tăi… Eu vă zic ceva, familia mea n-o să dispară doar pentru că așa vor unii… O să le extermin lor tot neamu’… O să le dau foc la case, la mașini și la tot ce au știut ei vreodată… Și, dac-o facem și pe asta împreună, la fel cum am făcut tot până acum, tre’ s-o lămurim de la început că nu scapă viu niciunu’, că ăștia, chiar paralizați, orbi, surzi, ăștia o să ne caute peste tot… Dac-o să poată să ne scrie numele cu limba, o să fie de-ajuns… A, și vă mai zic ceva… Dacă mai stăm așa, dacă mai așteptăm, o să ne sfâșiem noi între noi ca animalele, că n-o să mai știm bine de rău, o să știm doar de foame…