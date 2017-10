Efectele teribile ale tragediilor navale de acum două decenii

Dezastrul vine din adâncuri

Autoritățile constănțene sunt în alertă după ce, în cursul zilei de ieri, au fost semnalate irizații de hidrocarburi la capătul digului de larg, unde, în urmă cu 20 de ani, s-au scufundat două nave. Alarmant este faptul că, în momentul scufundării, în tancurile celor două nave erau aproape 700 de tone de păcură.Ieri după-amiază, la sediul Prefecturii Constanța, a fost convocat de urgență Co-mandamentul Operativ pentru Depoluare Marină, pentru a fi analizată situația apărută și pentru a se stabili care sunt măsurile ce trebuie luate.Într-o primă fază, autoritățile au luat măsura intervenirii pentru ca irizațiile de hidrocarburi să nu se extindă.„La fața locului s-a intervenit cu șalupele «Cristal» și «Rubin», aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) Constanța, pentru instalarea a 400 de metri liniari de baraj antipoluant de mare, tip «cortină», care a fost fixat cu două ancore tip «corp mort». De asemenea, s-a folosit material absorbant pentru recuperarea agentului poluant existent”, au transmis reprezentanții Prefecturii Constanța.În zilele următoare, zona va fi monitorizată în permanență, au adăugat autoritățile locale, „pentru a se putea interveni în cel mai scurt timp, dacă situația o va impune”.Situația este îngrijorătoare, căci irizațiile au apărut în dreptul zonei unde, în urmă cu 19 ani, mai precis în noaptea de 4 spre 5 ianuarie 1995, s-au scufundat navele Paris, sub pavilion Malta, și You Xiu, sub pavilion Hong Kong.„În momentul scufundării, în tancurile de combustibil ale navelor existau, conform evidențelor de la bordul navelor, 236 tone de păcură și 11 tone motorină (nava Paris) și 437 tone de păcură, 40 tone de ulei și 17 tone de motorină (nava You Xiu)”, au precizat reprezentanții Prefecturii Constanța.De ce nu a fost scoasă păcura în 2009Până în 2009, de scufundarea celor două nave se mai amintea doar în contextul invocării tragediilor petrecute în portul Constanța. În octombrie 2009, însă, a apărut pentru prima dată o poluare determinată de fisurile apărute în tancurile navei Paris, din cauza eroziunii. La data respectivă, scafandrii ARSVOM au intervenit și au cimentat fisurile.Planul era ca, ulterior, tonele de combustibil să fie scoase la suprafață. Nici până în prezent, însă, sutele de tone de păcură nu au fost scoase, din cauza lipsei de fonduri. La acea vreme, operațiunile au fost estimate la 20 de milioane de euro, per navă.Reprezentanții Prefecturii Constanța au precizat pentru „Cuget Liber” faptul că, în zilele următoare, scafandrii vor verifica starea celor două nave. „Urmează să fie efectuate scufundări, mai ales că la această oră nu se știe de la care dintre cele două nave provin irizațiile de hidrocarburi. În 2009 s-a intervenit prin cimentarea fisurilor la tancurile navei Paris, nu și la nava You Xiu. Soluția a fost temporară, după cum s-a și dovedit, căci nu a rezistat decât cinci ani, dacă se dovedește că poluarea provine de la nava respectivă”, au precizat autoritățile locale.v v vNavele Paris și You Xiu s-au scufundat în urma unei furtuni puternice, incidentul fiind considerat unul dintre cele mai tragice evenimente din portul Constanța, căci a dus la moartea a 54 de oameni. Imediat după incident, au fost recuperate doar nouă cadavre, restul personalului rămânând captiv în interiorul navelor.