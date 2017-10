Deţinuţii de la Poarta Albă, singuri acasă

Deținuții de la Poarta Albă, singuri acasă

Penitenciarul se confruntă cu o acută lipsă de personal, neefiind exclus ca, în viitor, pușcăriașii să se păzească între ei. Din cauza crizei de oameni, ședințele de judecată sunt tot mai frecvent suspendate, pentru că nu are cine să-i aducă pe deținuți la procese. Criza de personal lovește la temelia sistemului penitenciar din România. Oamenii vorbesc de lipsurile salariale, de faptul că trebuie să muncească mai mult, să facă ore suplimentare, dar totul pe bani mult mai puțini. Nemulțumirile mocnesc, iar revolta pare iminentă. Angajaților din sistem nici măcar de grevă nu le arde, pentru că și asta ar face-o tot pe banii lor. Chiar și patru ore de protest pe săptămână le-ar mai lua încă o „bucățică” din salariul care, și așa, a scăzut cu 25%. Se gândesc la familii, la copii, la ratele de la bănci. Ședințe de judecată suspendate Lipsa de personal de la Penitenciarul Poarta Albă se face resimțită și la instanțele de judecată constănțene. Pe lângă problemele deja existente în sistem, judecătorii se confruntă, acum, și cu un alt impediment privind buna desfășurare a actului de justiție. Ne referim, de această dată, la întârzierile sau întreruperile ședințelor de judecată pe motiv că deținuții nu pot fi aduși în sălile de ședințe pentru că nu există oameni în escortă. Magistrații se arată înțelegători. Deocamdată. Este evident că nimeni nu face acest lucru cu rea intenție. Problema vine de la criza de personal în penitenciar care se acutizează pe zi ce trece. Schemele din organigramă erau incomplete demult, între timp, cei care aveau vârsta de pensionare au plecat, unii și-au dat deja demisia, alții se pregătesc să facă acest pas. Prin urmare, oricât se încearcă să se forțeze lucrurile, „terenul minat” pe care se pășește crează din ce în ce mai multe obstacole și disconfort. Perioada demisiilor Directorul adjunct al Penitenciarului de Maximă Siguranță de la Poarta Albă, Gheorghe Giulliano, ne-a declarat că ar mai fi nevoie de cel puțin 50 de oameni pentru ca schema de personal să fie acoperită. „S-au pensionat în ultima vreme foarte mulți, alții au plecat prin demisie. Anul acesta, este exclusă o suplimentare de posturi, rămâne de văzut la anul…” - ne-a spus Giulliano. De partea cealaltă, liderul de sindicat al cadrelor din Penitenciarul de la Poarta Albă, Toni Fenu, ne-a spus că, „în ultima perioadă, respectiv ultimele 3-4 luni, 18 colegi au ieșit la pensie. Posturile lor nu au fost ocupate, ele fiind blocate. De la Câmpina ne-au venit 11 persoane, dar tot nu putem spune că asta ne ajută foarte mult… Din schema de vreo 620 de angajați, sunt ocupate aproximativ 540 de posturi”. Pe de altă parte, îngrijorător este faptul că, din ce în ce mai mulți angajați, nemulțumiți de salarii, au ales să-și depună demisiile. „Doi-trei în ultima lună și mai urmează alții, din câte am auzit” - ne-a declarat Toni Fenu. „Am rată la casă, copii la școală, guri de hrănit“ Din discuțiile purtate cu angajați din cadrul penitenciarului, nemulțumirile oamenilor pornesc în primul rând de la faptul că salariile le-au fost diminuate foarte mult. „Am rată la casă, copii la școală, guri de hrănit! Cu ce aș putea să-i întrețin? Dacă îmi găsesc un post mai bine plătit, plec fără să stau pe gânduri! Chiar dacă am făcut o școală și am vechime în sistem! Nimeni nu ne bagă în seamă, iar drepturile noastre sunt călcate în picioare” - ne-a declarat unul dintre gardieni, care a dorit să-și păstreze anonimatul. În prezent, gardienii din penitenciarele din toată țara protestează purtând banderole negre pe care scrie: „Doliu pentru statul de drept! Siguranța națională, fără siguranța zilei de mâine? Echipament și hrană sub 75%, salarii sub 75%, dar sancțiuni 100%! Mii de ore suplimentare, anual promiteți că le plătiți la… anu’! Ne-ați ucis speranța de viață!” 11.500 de infractori se întorc acasă Un alt aspect îngrijorător și care bagă-n spaima-n gardieni este legat de o directivă a Consiliului Europei. Aceasta vorbește despre faptul că, până la finele lui 2011, 11.500 de români certați cu legea, arestați în întreaga Europă, ar putea fi trimiși să-și ispășească pedepsele în penitenciarele de acasă. Acest „boom” va da peste cap acest sistem, șubrezit deja de lipsa oamenilor și de nemulțumiri salariale. Dacă o astfel de directivă s-ar pune în aplicare, este mai mult decât evident că sistemul penitenciar ar fi depășit de situație. Vizavi de acest aspect, directorul adjunct Gheorghe Giulliano ne-a declarat că este puțin probabil ca directiva respectivă să fie pusă în aplicare doar pe parcursul anului viitor, purtându-se deja discuții cu privire la prelungirea ei până în 2014-2015.