Deţinuţii de la Poarta Albă învaţă să dreseze câini

Deținuții de la Poarta Albă învață să dreseze câini

Reprezentanții Penitenciarului Poarta Albă și Asociația Save the Dogs and Other Animals, din Medgidia, au încheiat un parte-neriat pentru instruirea, ca dresori, a cinci deținuți din unitatea con-stănțeană. Ieri, deținuții de la Poarta Albă au luat primele lecții.„Proiectul are ca obiectiv desfășurarea unor activități care presupun interacțiunea om - animal, în vederea reglării emoționale, în scopul pregătirii persoanelor private de libertate pentru susținerea examenului de atestare în meseria de asistent dresor, precum și a pregătirii câinilor fără stăpân în vederea adopției. Terapia cu ajutorul animalelor este o terapie alternativă, care sprijină activitatea depusă în terapiile convenționale, fiind utilizată pentru generarea unor comportamente pozitive și în cazul persoanelor private de libertate”, au precizat reprezentanții unității de detenție.