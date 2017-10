Deţinuţii de la Poarta Albă învaţă să dreseze câini

Deținuții de la Poarta Albă învață să dreseze câini

Astăzi, începând de la ora 9,00, la sediul Asociației Save the Dogs and Other Animals, din Medgidia, a avut loc prima sesiune de instruire în cadrul proiectului „Un câine educat, un prieten minunat”.Proiectul este parte integrantă a protocolului de colaborare încheiat între Penitenciarul Poarta Albă și Asociația Save the Dogs and Other Animals.Proiectul are ca beneficiari cinci persoane private de libertate și are ca obiectiv desfășurarea unor activități care presupun interacțiunea om-animal în vederea reglării emoționale, în scopul pregătirii persoanelor private de libertate pentru susținerea examenului de atestare în meseria de asistent dresor, precum și pregătirii câinilor fără stăpân în vederea adopției.Terapia cu ajutorul animalelor este o terapie alternativă, care sprijină activitatea depusă în cazul terapiilor convenționale, fiind utilizată pentru generarea unor comportamente pozitive și în cazul persoanelor private de libertate.