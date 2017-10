Deţinuţi eliberaţi din închisori, înainte de termen. "Sunt mulţi, situaţia mi-a depăşit aşteptările"

Deținuți eliberați din închisori, înainte de termen. "Sunt mulți, situația mi-a depășit așteptările"

Sute de deținuți din România au părăsit penitenciarele ca urmare a intrării în vigoare a noilor prevederi referitoare la condițiile necorespunzătoare de detenție.Reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor au precizat, vineri, că în total, urmare a aplicării Legii 169/2017, 529 de deținuți au fost puși în libertate, joi, și 3.349 de persoane condamnate vor fi discutate în prima comisie pentru liberare condiționată.Reamintim că, Legea 169/2017, care prevede că la 30 de zile executate în penitenciar în condiții necorespunzătoare deținuții vor beneficia de șase zile considerate executate, a intrat în vigoare joi.În acest context, ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a declarat, vineri, surprins de numărul mare de deținuți în urma măsurilor pe care le-a susținut.„În cursul zilei de joi, până la 12 noaptea, în baza acestei legi, cu adăugarea acelor șase zile considerate ca fiind executate, au ieșit din penitenciar 529 de deținuți. Sunt mulți, situația mi-a depășit așteptările. Nu credeam că impactul este, va fi atât de mare, dar, sigur, este efectul legii”, a declarat Ministrul Justiției, Tudorel Toader.El a mai afirmat, vineri, că majoritatea deținuților se plâng de faptul că sunt amânați fără justificări temeinice în privința liberării condiționate, acesta precizând că se fac verificări.„Eu am fost în multe penitenciare. Majoritatea deținuților spun că sunt amânați la liberarea condiționată fără nicio justificare temeinică, din punctul lor de vedere, și atunci am cerut și primit scanate copiile tuturor hotărârilor judecătorești din țară pronunțate de amânare față de deținuții aflați acum în penitenciar”, a mai spus Toader.Potrivit acestuia, se fac verificări pentru a se stabili dacă este vorba despre o practică unitară sau nu.„Vrem să vedem dacă într-adevăr este o practică unitară sau neunitară, dacă e o motivare în fapt sau în drept. Eu sper să fie totul în regulă, dar, la cerința lor și la această nemulțumire, am spus că vreau să verific și verificăm acest lucru”, a adăugat ministrul.În altă ordine de idei, potrivit unei informări primite de la ANP, la finalul zilei de joi, Penitenciarul Giurgiu se afla pe primul loc la numărul de deținuți puși în libertate la termen, respectiv, 80 de persoane. Pe locurile următoare se situa Penitenciarul Constanța-Poarta Albă, cu 55 de persoane private de libertate puse în libertate, Penitenciarul București-Jilava și Penitenciarul Iași, fiecare cu câte 37 de deținuți eliberați. Pe de altă parte, în zilele următoare, de la Penitenciarul Poarta- Albă mai urmează să plece acasă încă 230 de persoane, iar la nivelul tuturor penitenciarilor, aproximativ 3.500 de deținuți.