Deţinut înjunghiat de un gardian la Penitenciarul Poarta Albă

Pedeapsa cu moartea

Marita pedeapsa cu zece ani si anuntati detinutii din toate penitenciarele. Sau de ce sa mai cheltuim bani cu el ,impuscat in cap si transmis pe toate canalele de televiziune la ora de maxima audienta.Asa trebuie procedat cu talharii,violatorii ,criminalii si politrucii. Altfel nu scapam de ei.Daca asta face asa in inchisoare va dati seama ce bestie este in libertate .Sunt de acord cu drepturile omului dar ale OMULUI nu ale bestiilor .