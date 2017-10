Deţinut de la Penitenciarul Poarta Albă, mort în spital

6

Draga "om " Selena....

E foarte usor sa arunci cu vorbe fara sa cunosti cazul,situatia ,persoana in cauza ,fara sa iti pese ca jignesti gratuit ,,,citesti un articol si iti dai cu parerea ,,ca nah sa ai si tu o ocupatieeee.. Doamne,mare-i gradina ta ...cine sunteti voi sa judecati ????? Stiti care e adevarul si va permiteti si voi sa scrieti 3 vorbe de 2 lei...Un sfat va dau,desi eu sunt un nimeni ca sa imi permit sa va vorbesc voua celor care puneti etichete de 0.01 bani...Draga JUDECATOARE SELENA ,as fi curioasa daca ai rasfoii dosarul varului meu ,sa vezi si tu adevarul ...oare ai mai comenta acest articoll???? Si imi place cum te bucuri tu ca a murit un OM .. Iti doresc multa sanatate si sa nu fii niciodata in pielea familiei care se lupta pentru drepatatea acestui tanar plecat prea devreme dintre noi ! Numai bine si pe viitor tine-ti parerile !

Răspuns la: traficand de minori

Adăugat de : selena, 21 iulie 2014

A fi traficant de minori, nu e o "mica"greseala, este destul de mare si grava...pot sa spun ca cea mai grava. Dupa un viol iti mai revii, dar sa faci...