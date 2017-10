Detaliile care ne pot asigura succesul. Cum să alegem un avocat bun

Atunci când apelăm la serviciile unui avocat, ne orientăm după reputația acestuia, după onorariul pe care ni-l propune și după experiența sa. De cele mai multe ori însă, nu știm ce trebuie să cuprindă un contract de asistență juridică ori ce efecte produce acesta.Tot ce ne interesează în legătură cu profesia de avocat se regăsește în două acte normative de bază: Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și Statutul profesiei de avocat. Oricare ar fi motivul pentru care am ales să apelăm la un avocat, este de cele mai multe ori în beneficiul nostru să o facem, mai ales acolo unde cunoștințele noastre despre lege sau anumite proceduri se limitează.Ne alegem avocatul în primul rând prin prisma ariei sale de practică, a experienței, dar și a costurilor pe care onorariul și cheltuielile aferente le implică în bugetul nostru. Trebuie să fim însă vigilenți în privința avocaturii clandestine. Altfel spus, trebuie să ne asigurăm că cel care ne oferă serviciile de asistență juridică are încă dreptul de a exercita profesia și nu o exercită clandestin.În cazul reprezentării în instanță, judecătorul are obligația să verifice dacă cel care ne reprezintă sau ne asistă îndeplinește condițiile prevăzute de lege, ceea ce înseamnă că lipsa noastră de vigilență este suplinită, măcar teoretic, în acest caz, de cea a instanței, precizează avocatnet.ro.