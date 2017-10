Detalii tulburătoare despre familia care a plonjat cu mașina în Dunăre.Vehiculul a fost scos din apă

Ştire online publicată Luni, 09 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

UPDATE: ”Autoturismul a fost scos din Dunăre, dar în el nu se afla nicio persoană. Scafandrii se vor retrage, urmând ca operațiunea de căutare să fie continuată de un echipaj cu barcă de la Secția de Pompieri Moldova Nouă, un echipaj cu o ambarcațiune de la Poliția de Frontieră și unul de la Poliția Navală", au declaratreprezentanții ISU Semenic al județului Caraș-Severin, scrie Agerpres.În mașina care a plonjat sâmbătă, la orele prânzului, în Dunăre, se aflau cinci persoane, după spusele șoferului, care a reușit să se salveze și să ajungă la mal. Este vorba de patru persoane, din Sichevița, pe care conducătorul auto le transporta în altă localitate - mama, tata și doi copii, un băiat de 22 de ani și o fetiță de aproape trei ani. Niciunul dintre ei, însă, nu a fost, deocamdată, găsit.Detalii cumplite ies la iveală după tragedia de sâmbătă din Caraș Severin. Dunărea are o adâncime de cel puțin 9 metri în locul accidentului, iar apa nu are mai mult de 5 grade.Rudele celor din mașină, aflați la fața locului, spun că este vorba de o întreagă familie, respectiv mama, tata, fiul cel mare, de peste 20 de ani, și fetița de aproape trei ani.Se pare că familia din Sichevița pleca la muncă în Germania, din ceea ce susțin oamenii veniți la fața locului care cunosc familia.Echipaje de la ISU Caraș-Severin și scafandrii de la Inspectoratele pentru Situații de Urgență Mehedinți și Arad au reluat în această dimineață căutările celor patru persoane dispărute ieri în Dunăre.Doar șoferul mașinii care a căzut în fluviu a reușit să iasă din apă, un bărbat de 44 de ani din Berzasca. Pasagerii, o familie cu doi copii din Sichevița, sunt căutați acum, dar scafandrii spun că au o misiune grea. În zona accidentului fluviul are 9 metri adâncime, curenții sunt foarte puternici, iar apa are doar 5 grade. Ei au încercat să găsească și ieri victimele accidentului, dar au abandonat operațiunea odată cu venirea serii."Este ora 2 09 nu pot sa dorm nu am liniște în sufletul meu de ceva ce sa întâmplat ieri la Sichevita.Imi pare rău de familia ce a murit dar și de șoferul care îl cunosc foarte bine și familia lui.El a vrut sa facă un Bine dar sa întâmplat invers", a scris pe Facebook o persoană din Sichevița.O altă cunoștință a celor implicați în accident a postat o fotografie de condoleanțe cu mesajul "Dumnezeu să-i odihneascã" la care au răspuns cu mesaje de condoleanțe zeci de oameni din Sichevița, Caras-Severin.sursa foto&text: realitatea.net