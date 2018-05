DETALII TERIFIANTE DESPRE CRIMA CARE A ÎNGROZIT ROMÂNIA! Ce i-a spus Petronela colegei sale cu câteva minute înainte să fie ucisă

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Petronela Mihalachi, adolescenta ucisă de Bogdan Ionel cu 30 de lovituri de cuțit, a vorbit la telefon cu colega ei de apartament cu doar câteva minute înainte de a-și da ultima suflare.Victima a mers în pădure cu tânărul de 16 ani pentru o ședință foto. Între cei doi a început un conflict în momentul în care Petronela i-a jignit acestuia iubita, ceea ce a condus spre incidentul cumplit.Colega de apartament a victimei, Magdalena, a vorbit cu aceasta la telefon chiar înainte să fie ucisă."Făcea poze cu el. În ultima vreme chiar îi făcea ședințe gratis. Am vorbit cu ea chiar în acea seară, la 18.30, după ce am ieșit de la școală și am întrebat-o dacă îmi poate aduce cheia de la apartament pentru că nu am cum să intru în casă. A spus că nu e acasă și se grăbea. Am întrebat-o unde este și nu a vrut să îmi spună. Mi-a zis că nu e treaba mea, că . Am întrebat-o în cât timp vine acasă și a spus că în 20 de minute. Am mai stat un pic și, după 8 minute am sunat nu a mai răspuns. Avea telefonul închis.Am așteptat-o o oră cred, apoi am făcut rost de o cheie și am intrat în apartament. Apoi am vorbit pe un grup și atunci a apărut știrea. Că a fost găsită o fată moasrtă. Ba că avea 15 ani, ba că învăța la un alt liceu. Apoi am văzut poza și am cunoscut tricoul ei.Ea niciodată nu pleca de acasă. Mergea la școală, la pregătiri. Nu știu cât vorbea cu acest băiat, dar știu că se înțelegeau bine.Atunci l-am sunat pe prietenul ei. Am fost la poliție și mi s-a confirmat că e vorba despre ea.Mama ei nu a crezut. Până nu a văzut poză cu fata ei moartă, nu a crezut știrea. Pentru mine a fost un șoc să aflu așa ceva.Cu el am învățat la gimnazială, era retras, era ciudat", a povestit Magdalena, potrivit Observator.tv.