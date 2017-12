Detalii TERIBILE de la accidentul în care au pierit doi tineri

Ştire online publicată Duminică, 03 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Atât șoferul mașinii, cât și cea care se afla în dreapta și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un stâlp. După scurt timp au apărut pe toate rețelele de socializare zeci de mesaje de condoleanțe pentru cei doi.O apropiată a fetei a povestit detalii înfiorătoare despre sfârșitul tinerei de 17 ani. Aceasta susține că Denisa le-a spus celor care mai erau în viață că nu mai are aer, după care s-a stins sub ochii acestora. De asemenea, apropiata fetei a mărturisit că înainte de cumplitul accident, Denisa se gândea ce va face de aniversarea sa, de majorat."Nu a simțit ce urma să se întâmple, dar după impact, înainte de a muri, a spus că nu mai are aer. Era o fată veselă și pozitivă, învăța mereu și își împărțea timpul și pentru liceu, cât și pentru ieșiri. Înainte cu câteva zile de accident se gândea ce să facă de majorat", a declarat prietena fetei decedate, potrivit spynews.ro.