Detalii sumbre din jurnalul medicului Lucan: „Cine ridică sabia asupra mea, îi va cădea mâna”

Ştire online publicată Duminică, 24 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Vin noi informații legate de profesorul Mihai Lucan, cercetat de procurorii DIICOT pentru delapidare. În timp ce se afla la audieri, anchetatorii au găsit asupra renumitului urolog un jurnal cu probe extrem de importante. Un jurnal care demonstra că medicul știa încă din luna iulie că procurorii DIICOT au un dosar care îl vizează. Moment în care Mihai Lucan ar fi încercat să se protejeze.Sursele citate au arătat că, având cunoștință că este vizat într-un dosar DIICOT, în luna iulie 2017 Lucan ar fi notat în jurnal că fosta sa avocată trebuie să facă un cerc protector în jurul său și să realizeze un sistem relațional cu oameni din sistemul judiciar, respectiv, procurori, judecători, poliție și SRI.De asemenea, arată sursele citate, din jurnal ar reieși că asupra procurorului de caz ar fi fost făcut un adevărat studiu, fiind notate în jurnal chiar și unele mici detalii din viața sa privată.În jurnal, mai spun sursele judiciare, medicul Mihai Lucan ar fi avut scrise și mai multe maxime, iar printre cele preferate de el ar fi: "Vrei să prinzi pește, fă-te cârlig" sau "cine ridică sabia asupra mea, îi va cădea mâna", potrivit Agerpres.Sursele menționate au mai indicat că în jurnal ar apărea și numele procurorului-șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, pe care medicul ar fi fost supărat pentru că nu ar fi putut interveni pe lângă acesta.Pe 22 decembrie, Tribunalul București a respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a medicului Mihai Lucan, acesta fiind pus sub control judiciar într-un dosar în care este cercetat pentru delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane lei.Aceeași măsură a fost luată și față de fiul lui Mihai Lucan, precum și față de Dan Emil Fofiu Sânpetreanu, director la Institutului de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca. Decizia nu a fost definitivă, iar DIICOT a făcut contestație.Procurorii DIICOT au efectuat miercuri percheziții la clinica din Cluj a chirurgului Mihai Lucan, în cadrul unei acțiuni de destructurare a unei grupări infracționale organizate, specializată în delapidare cu consecințe deosebit de grave, prejudiciul cauzat fiind de peste 5 milioane lei.Mihai Lucan este suspectat că a transferat ilegal la clinica sa privată aparatură ce aparținea Institutului de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca."În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2005 și până la finalul anului 2016, un număr de trei suspecți, angajați ai unei clinici medicale din Cluj, au constituit un grup infracțional organizat, care a avut ca scop însușirea, folosirea, traficarea, după caz, a bunurilor aflate în patrimoniul persoanei vătămate, respectiv a serviciilor medicale specifice prestate de către angajații acestei unități sanitare, în beneficiul unei clinici medicale private, entitate prin intermediul căreia suspecții și-au promovat interesele", susțin procurorii.Anchetatorii arată că un aparat medical performant, utilizat în tratarea diferitelor forme de cancer, a fost transferat ilegal de la Institutul de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca la clinica privată, unde a fost utilizat timp de șase ani.Potrivit procurorilor, reprezentanții institutului și ai clinicii au dispus, în anul 2007, transferul fizic și fără titlu al acestui aparat din sediul institutului în cel al clinicii private, fără a întocmi niciun fel de contract în acest sens. În perioada 2007 - 2013, atât aparatul utilizat în tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapia țesuturilor afectate, precum și consumabilele aferente achiziționate din bugetul institutului au fost utilizate exclusiv în beneficiul clinicii private."Astfel, în perioada 2007 - 2009, un număr de 159 de pacienți au făcut obiectul unor proceduri medicale (crioterapie prostatică/renală) care au fost efectuate în cadrul clinicii private cu ajutorul unei aparaturi medicale (GALIL) aparținând institutului și transferată fără titlu din incinta acestei instituții în cea a clinicii private, în condițiile în care sumele necesare achiziționării kit-urilor pentru utilizarea acestuia (ace speciale, heliu, argon) au fost achitate de către instituția de stat, iar pacienților le-au fost percepute sume consistente de bani, cuprinse între 3.000 și 6.700 euro/intervenție, echivalent în lei, reprezentând atât procedura medicală propriu-zisă, precum și kit-ul necesar reprezentat de un set instrumentar format din ace speciale plus alte consumabile specifice (butelii cu gaze - heliu și argon), întreg setul costând aproximativ 3.800 euro per pacient", reiese dintr-un comunicat al DIICOT.Conform DIICOT, o altă modalitate de delapidare a instituției medicale de stat a constat în diminuarea cuantumului cheltuielilor reale ocazionate de serviciile de specialitate medicală, pe care le presupunea internarea pre-operatorie și post-operatorie a pacienților asupra cărora au fost efectuate intervenții chirurgicale în cadrul clinicii medicale private.De asemenea, o altă modalitate de delapidare a constat în folosirea resurselor financiare, materiale și umane ale laboratorului de analize din cadrul institutului pentru efectuarea determinărilor anatomo-patologice în beneficiul clinicii aparținând unei societăți comerciale."Contravaloarea serviciilor medicale prestate de către persoana vătămată nu a fost achitată, respectiv, analize medicale ale țesuturilor umane recoltate prin biopsii sau alte asemenea analize specific medicale de la pacienții asupra cărora au fost efectuate intervenții chirurgicale în cadrul clinicii medicale private, în condițiile în care toate aceste costuri au fost suportate din bugetul alocat institutului", a mai precizat DIICOT.