Detalii şocante despre tragedia de la Colectiv: AMBULANŢELE PRIVATE AU FOST REFUZATE!

Detalii șocante despre tragedia de la Colectiv: AMBULANȚELE PRIVATE AU FOST REFUZATE!

Ştire online publicată Joi, 17 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Raed Arafat susținea, în 2009, că ambulanțele private vor să-și facă publicitate dacă ar lua parte la exerciții comune cu ISU și SMURD. În acest moment, în cazul unui dezastru major, de pildă un cutremur, privații spun că nu ar putea lucra eficient împreună cu statul pentru că nu au făcut aplicații. Arafat îi contrazice, potrivit realitatea.netCătălin Tolontan publică pe tolo.ro informația că o mașină a BGS a fost în acea noapte, la aproximativ o oră după catastrofă, chiar pe strada care mărginește zona intervenției. Și n-a fost singura ambulanță privată de la fața locului! O mașină de la Sanador a reușit chiar să pătrundă dincolo de primul cordon. Ambele ambulanțe private au fost însă blocate, până la urmă, de poliție, care le-a întors și le-a trimis, goale, pe drumul lor.Am și eu o întrebare. Există acest zvon, nu e verificat, am înțeles că în apropierea locului tragediei este un centru al BGS, care are salvări și chiar oameni. Am înțeles că ei nu au putut să intervină…Credeți-mă că eu nu știu de acest lucru și eu nu știu că mașinile de poliție nu au lăsat vreun privat să intervină. Dacă privatul v-a zis că el a vrut să vină și n-a fost lăsat de poliție, va trebui să vină și să spună aici”.(supraviețuitor Colectiv): Ba da, au vrut să vină și n-au fost lăsați de poliție să vină!Cine, vă rog, v-a zis?!Am martori care mi-au zis că ambulanțele private n-au fost lăsate de mașinile de poliție să vină.Cine a zis acest lucru?!Vecinii care erau acolo.- ”Când am aflat de incendiu, am păstrat cinci mașini libere și le-am comunicat celor de la ISU, prin 112, că suntem gata să intervenim”, povestește o sursă din BGS.- Și ce v-au răspuns?- Nimic.Articolul integral pe tolo.ro