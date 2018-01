Detalii şocante despre poliţistul pedofil. Ar fi violat o fetiţă de 7 ani, pe care ar fi racolat-o din faţa şcolii Ce spune fosta soţie

Detalii șocante despre polițistul pedofil. Ar fi violat o fetiță de 7 ani, pe care ar fi racolat-o din fața școlii Ce spune fosta soție

Ştire online publicată Marţi, 09 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Au apărut noi detalii șocante despre polițistul suspectat că a agresat sexual doi copii într-un lift din Drumul Taberei.Potrivit unor surse judiciare, el a fost scăpat în trecut de o acuzație mai gravă: ar fi violat o fetiță de șapte ani. Și mai revoltător este că micuța a fost racolată chiar de la poarta școlii!Avocatul polițistului pedofil a declarat luni seara după audieri că bărbatul și-a recunoscut faptele săvârșite în 2012 și în urmă cu câteva zile.Probele ADN recolatate imediat după prinderea lui Eugen Stan ar indica că el este autorul violului din 2012. S-a întâmplat în Sectorul șase al Capitalei. Atunci poliția a dat publicității imagini abia la trei sătămâni de la tragedie, pentru că nu reușea să-l indentifice pe suspect.Fosta soție nu a mai rezistat și a mărturisit în cadrul unei emisiuni faptul că a aflat de la televizor că pedofilul din Drumul Taberei, căutat de Poliție, era de fapt fostul ei soț. Cei doi s-au separat, dar au împreună o fată."Eu sunt divorțată de el de trei ani de zile. Am divorțat de comun acord. Nu am mai luat legătura cu dânsul de atunci, și-a găsit pe cineva, a fost alegerea lui. Eu sunt cu fetița, nu s-a întâmplat nimic cu ea. Am văzut la televizor. Am fost șocată. Și eu și fetița. Suntem șocați cu toții. Îmi este foarte rușine, vă dați seama", a mărturisit fosta soție a lui Eugen Stan. "A păstrat legătura cu fetița, nu vorbesc foarte des, nu au fost probleme cu fetița. Suntem foarte șocați cu toții. Îmi este foarte rușine. Zice că are doi copii, dar are doar unul. Are 22 de ani fata", a mai completat fosta soție, conform click.ro.