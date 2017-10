DETALII ŞOCANTE DIN TRAGEDIA DE ASEARĂ. Elevii au obiceiul să stea între liniile de tren şi să atingă vagoanele care trec cu viteză pe lângă ei

DETALII ȘOCANTE DIN TRAGEDIA DE ASEARĂ. Elevii au obiceiul să stea între liniile de tren și să atingă vagoanele care trec cu viteză pe lângă ei

Ştire online publicată Marţi, 22 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O nouă tragedie s.a produs, ieri seară, în localitatea Valu lui Traian. La nici o lună de la moartea elevului olimpic de la Liceul Internațional, un accident tras la indigo a îndoliat localitatea constănțeană. De data aceasta, victimă a fost un elev în vârstă de 16 ani, care a sfârșit spulberat de un tren.Tanarul decedat se numeste Ervin Daniel Barbu, are 16 ani si provine dintr-o familie nevoiașa, cu alti 10 frati. Potrivit martorilor, mai multi elevi se intorceau de la scoala si aveau obiceiul sa se apropie de trenurile care treceau in zona si sa atinga vagoanele. Asta ar fi incercat si tanarul de 16 ani, insa pentru ca s-ar fi dezechilibrat, a ajuns chiar in fata trenului fiind lovit chiar in zona capului. Impactul i-a fost fatal elevului de clasa a VI-a, care nu a avut nicio sansa de supravietuire. Familia lui Daniel a venit la locul tragediei si au incremenit cand au vazut ca baiatul zacea pe calea ferata fara suflare.Apropiații spun despre el ca, desi era repetent la scoala, era un baiat cu suflet bun.