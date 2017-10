Detalii incredibile din culisele puşcăriilor. Cum nenorocesc condamnaţii familii întregi, de după gratii

Detalii incredibile din culisele pușcăriilor. Cum nenorocesc condamnații familii întregi, de după gratii

Metoda „Accidentul“ poate fi considerată cea mai de succes afacere a deținuților, care se folosesc de telefoane pentru a coordona „săgeți“ angajate de pe internet, dar și pentru a păcăli victimele. La Constanța, 25 de persoane în vârstă au căzut pradă acestei metode de înșelăciune, unele dintre victime acceptând să-i lase pe infractori să scape basma curată, doar pentru a mai recupera o mică parte din prejudiciu.Culmea este faptul că, o parte a victimelor prin metoda „Accidentul” au participat la acțiuni de prevenire ale polițiștilor constănțeni, desfășurate în mai multe locații din municipiu. Persoanele păcălite au spus că deși au participat la aceste acțiuni, telefonul primit le-a luat mințile și impactul de moment le-a determinat să nu mai gândească obiectiv. Pentru ca aceste cazuri să fie cât mai izolate, polițiștii au fost de acord să împărtășească publicului modul de acțiune al infractorilor.Dacă sunteți o persoană în vârstă, aveți în uz un telefon mobil sau fix, puteți fi apelată telefonic într-un orar bine stabilit. În această perioadă, se aleg orele când temperaturile sunt ridicate, pentru ca persoanele în vârstă să fie la adăpost de caniculă. S-a constatat de către autorii infracțiunilor că mai toate persoanele de vârsta a treia au un post telefonic fix, pe care sunt apelate de către persoane necunoscute, care pre-tind că sunt medici, avocați, diplomați sau chiar victime. „Victima are o tendință de a pune la îndoială aspectele sesizate la telefon, în schimb autorii infracțiunilor au un talent fenomenal de a zăpăci vic-tima. Predau telefonul de la unul la altul, prin schimbarea vocilor, și se dau drept medici chirurgi sau diplomați, care aten-ționează victima că nu are timp și cazul este de maximă urgență. Multe persoane vătămate reclamă la Poliție inclusiv faptul că cineva a avut acces la datele lor. Nu a avut nimeni acces la datele lor, ci din modul în care autorii își fac sce-nariul, obțin toate datele de la persoana vătămată, care le oferă prin telefon, fără a-și da seama”, a declarat pentru „Cuget Liber”, subcomisar George Munteanu, comandantul Secției 5.Pentru a înțelege cât mai bine tiparul înșelătoriilor de acest gen, vă vom prezenta exemplele unor persoane care au fost deja înșelate. Victimele erau sfătuite să nu lase telefonul din furcă nici când pleacă de acasă, dar și să mențină discuția telefonică în mod continuu cu infractorii. În acest fel, răufăcătorii se asigurau că victimele nu intră în contact cu rudele despre care știau că se află în stare gravă. „După ce victima este con-vinsă prin scenariu, este întrebată explicit dacă are sume de bani în casă. Din experiența de până acum, ne dăm seama că bătrânii au anumite sume de bani în casă și când se solicită supli-mentarea lor, declară că au și depozite bancare. Pasul doi este să sune victimele în același timp și pe telefonul mobil, numărul fiind dat de victime. Nu ne-am dat seama o perioadă de ce fac lucrul acesta. Este vorba despre o izolare tehnică a victimei, pentru că o persoană nu are mai mult de două telefoane. Există riscul ca pe parcursul conversației, să fie sunată pe mobil sau apeluri către poliție. În acest mod, ei sună și pe mobil și pe fix, asigurându-se că victima este blocată tehnic”, mai povestește George Munteanu.Oamenii legii au împărțit persoanele care iau parte la înșelăciuni, voit sau nu, în „săgeți” și telefoniști. Telefoniștii se ocupă cu scenariul pus la cale și păcălirea victimei, iar „săgețile” sunt cei care se întâlnesc cu persoanele în vârstă și care ridică banii. Polițiștii au descoperit că „săgețile” sunt recrutate în mare parte de pe internet, fiind vorba despre tineri sau chiar minori, care caută să se anga-jeze și accesează anunțuri care prevăd împărțirea de flyere sau alte job-uri care sunt plătite prin comisioane. „S-a con-statat că dintre cei care dau telefoane, unii dintre ei provin din mediul penitenciar. Sunt persoane condamnate la pedepse lungi de închisoare și fac din modul acesta de operare, o afacere din închisoare. Deținuții aveau metode foarte inteligente de a disimula și a ascunde terminalele mobile, în pereții celulei, prin predarea succesivă a telefoanelor de către deținuți din alte camere care fuseseră controlate. Ținând cont de volumul cartelelor, pot fi introduse foarte ușor prin intermediul sec-toarelor de vizită sau aruncarea lor peste gardul închisorii. În toate cazurile cercetate nu s-a constatat că deținuții ar fi bene-ficiat de sprijinul personalului din închisori. Din contră, când am solicitat sprijin, au avut rezultate care au depășit așteptările noastre”, a conchis subcomi-sar George Munteanu.De multe ori, polițiștii reușesc să inter-vină înainte ca infractorii să valorifice „produsul” infracțiunii. În schimb, autorii infracțiunilor fac „oferte de despăgubire” părților vătămate. Culmea, deși oferta este una mai mică decât prejudiciul creat vic-timei, deseori persoanele păcălite aleg să recupereze mai puțini bani, decât să nu-i mai vadă deloc. Asta, spre disperarea polițiștilor, care-i văd pe infractori plecând liberi după ce s-au împăcat cu victimele. Sumele de bani predate pleacă de la mii de euro și ajung la zeci de mii de euro. Banii sunt predați în toate valutele, iar infractorii acceptă dolari, euro, lire sterline și aur. Au fost cazuri în care unele victime au dat infractorilor bani în toate valutele, dar și cantități însemnate de aur.