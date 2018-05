Detalii incredibile ale crimei din Vama Veche. De la ce a pornit grozăvia

Detalii incredibile ies la iveală în urma crimei din week-end-ul trecut, din Vama Veche. Suspectul principal în cazul de omor și-a recunoscut vina și le-a povestit anchetatorilor cum s-au petrecut lucrurile. El mai este cercetat și într-un alt dosar, pentru trafic de droguri.În cursul zilei de sâmbătă, cadre medicale și polițiști au intervenit în zona Amfora din Vama Veche, după ce câțiva trecători au sunat la 112 și au anunțat prezența unui cadavru într-un autobuz dezafectat. Oamenii legii au găsit trupul neînsuflețit al unui bărbat, în vârstă de 34 de ani, care prezenta urme de violență. Ulterior, polițiștii au descoperit că victima se numește Gabriel Stănilă, născut în localitatea Tecuci, județul Galați, cu domiciliul în Siliștea, județul Buzău.Criminaliștii au pus cap la cap firul evenimentelor, iar câteva ore de la apelul 112, patru persoane se aflau în cercul de suspecți. Polițiștii constănțeni au depistat în tren, la Costinești, doi băieți și două fete, pe care i-au condus la audieri. Dintre aceștia, un tânăr, în vârstă de 17 ani, a recunoscut că este vinovat pentru moartea bărbatului din autobuz. Este vorba de Andrei Răzvan Zaharia, domiciliat în Constanța.„Victima locuia alături de un băiat în autobuzul dezafectat. Au băut și s-au distrat toată noaptea. Sâmbătă, 5 mai, la ora 06:00, pentru că victima făcea gălăgie, suspectul a luat o sticlă de băutură și l-a lovit de două sau trei ori în cap cu ea. Lovitura a fost atât de puternică, încât i-a provocat fractură craniană și hematom, aceasta fiind și cauza survenirii decesului. Cu toții erau băuți”, ne-au precizat surse din cadrul anchetei.Andrei Răzvan Zaharia nu este străin oamenilor legii. Acesta a intrat în urmă cu un an în atenția procurorilor DIICOT Constanța, fiind cercetat pentru trafic de droguri. El a fost reținut și apoi arestat preventiv în dosar, iar la momentul crimei se afla sub control judiciar.„Există suspiciunea că, începând cu vara anului 2016 și până în luna aprilie 2017, inculpații au comercializat droguri de risc (cannabis) mai multor consumatori de pe raza județului Constanța. La data de 4 aprilie, procurorii DIICOT au efectuat un număr de 11 percheziții domiciliare pe raza municipiului Constanța, ocazie cu care au fost identificate 232 de grame cannabis, țigarete cu cannabis, dispozitive de preparat, porționat și ambalare a dozelor de droguri, 3.665 de lei, precum și alte mijloace de probă de interes pentru cauză”, se arată în comunicatul DIICOT ce vizează dosarul în care este cercetat Andrei Răzvan Zaharia.În urma investigațiilor și cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, tânărul de 17 ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Constanța. Ieri, Andrei Răzvan Zaharia a fost prezentat Tribunalului Constanța, care a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile în cazul tânărului cercetat pentru omor.