DETALII despre calificările scafandrilor și echipamentele folosite, la Eforie Nord, de la firma responsabilă de supravegherea înnisipării

Reprezentanții Societății de Cercetare a Biodiversității și Ingineriei Mediului AON SRL au transmis un punct de vedere, în contextul acuzațiilor aduse de Blocul Național Sindical, după decesul a doi scafandri care supravegheau lucrările de înnisipare de la Eforie Nord. Potrivit SCBIM AON SRL, cei doi scafandri nu erau angajați, ci era într-o relație contractuală de prestări servicii.







„În primul rând, dorim să exprimă regretele profunde față de tragicul eveniment, cei doi experți scafandri erau niște oameni foarte bine pregătiți și niște specialiști recunoscuți în domeniile lor de activitate, dar înainte de toate erau tați, soți, care au lăsat în urmă familii îndurerate. Menționăm că nu cunoaștem cauzele tragicului eveniment și al decesului celor doi experți scafandri. Toate posibilele cauze apărute în presă sunt speculații, autoritățile competente se ocupă de anchetă”, se arată în comunicarea transmisă de firmă.







Referitor la relația contractuală, cât și la calificările celor doi – reamintim că reprezentanții BNS au acuzat că firma nu se regăsește pe lista celor care au angajați scafandri profesioniști -, reprezentanții AON SRL au precizat:

„Ing. Emil Marian Matei, în calitate de expert non-cheie supervizor scufundare IMCA, era administrator al societății SUBSEATEC SRL Mangalia, cu care societatea noastră are semnat Contractul de prestări servicii 7.30 din 16.07.2020, pentru desfășurarea și supervizarea activităților de scufundare, în vederea asigurării siguranței scafandrilor. Domnul ing. Emil Marian Matei avea una dintre cele mai mari experiențe în domeniu, având zeci de ani de scufundări profesionale și fiind recunoscut pentru numărul mare de acreditări internaționale în materie de scufundări și supervizare scufundări. Ing. Emil Marian Matei coordona activitatea SUBSEATEC SRL cu care societatea noastră avea incheiat Contractul de prestari servicii.

Domnul biolog doctor cercetator stiintific Ștefan Adrian Strungaru, în calitate de Expert cheie chimie si ecotoxicologie acvatică, era angajat al unei universitati de prestigiu din tara si avea incheiat cu societatea noastra Contractul pentru drepturi de autor și alte drepturi conexe și de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor nr. 07.16 din 16.07.2020. Conform acestui contract, art. 6.9., acesta era contractant independent, nefiind angajat al Societatii de Cercetare a Biodiversitatii si Ingineria Mediului AON SRL (SCBIM AON SRL)”.







De asemenea, conducerea societății AON SRL a arătat că „societatea noastră nu are ca obiect de activitate principal sau secundar activitatea de scufundare și nu realizăm astfel de activități, cu personalul angajat. Din acest motiv, societatea noastra a incheiat Contractul de prestari servicii cu societatea SUBSEATEC SRL Mangalia, societatea ocupandu-se in totalitate de toate activitatile de scufundare (pregatire echipamente, incarcare butelii, conducere ambarcatiune, etc.). Astfel, activitatile de scufundare se desfasurau pe baza Contractului de prestari servicii cu societatea SUBSEATEC SRL Mangalia, societate specializata in astfel de operatiuni”.

Deciziile privind scufundările, respectiv perioada optimă, locațiile, erau luate de supervizorul scufundării IMCA. De asemenea, acesta realiza și anunțarea Căpităniei Porturilor din care se făcea plecarea.







„Obligatia SCBIM AON SRL era de a asigura absolut toate echipamentele necesare acestei activitati. In acest context, SCBIM AON SRL a cumparat echipamente de cea mai inalta clasa (constand in echipamentele de scufundare, de siguranta scufundarii, compresoare), inclusiv ambarcatiuni, etc. Toate echipamentele care erau solicitate de catre firma SUBSEATEC SRL, erau de cea mai inalta calitate posibila, echipamentele fiind dublate si triplate in functie de anotimp, iar compresorul care putea sa incarce butelii pana la 300 bari era cu activare electrica”, se mai arată în comunicare.

„Nu am avut cunostinta de actiunile domnului Gabriel Lucian Balan si in acest context nefericit nu intelegem asertiunile facute de competitorii nostri, prin Gabriel Lucian Balan, reprezentant al societatii SHARK, subcontractant al Ofertantului ROMAIR CONSULTING SRL care a participat la licitatia pentru contractul de Servicii de monitorizare a biodiversităţii si calităţii apei pentru proiectul „Reducerea eroziunii costiere – faza II (2014-2020)” in etapa anteconstructie, si ne delimitam de actiunile acestuia care incearca sa profite de o tragedie in scopuri mercantile.







Mai multe informatii nu pot fi facute publice, autoritatile competente se ocupa de ancheta si trebuie sa le lasam sa elucideze cauza decesului celor 2 experti scafandri”, au mai arătat reprezentanții firmei.