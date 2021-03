Destăinuiri din infern! „M-a căsătorit cu proxenetul, sub amenințarea cuțitului!”

După doi ani, la întoarcerea tatălui din închisoare, au început și violurile. „Mi-a spus că nefiind rude de sânge, tații adoptivi au dreptul să întrețină relații sexuale cu fiicele lor. M-am opus din răsputeri, la cele 40 de kilograme ale mele, față de cele 100 de kilograme ale lui. Mai târziu am aflat că și el a fost abuzat sexual în închisoare”, a continuat tânăra relatarea. A încercat să ceară ajutorul polițiștilor, dar mereu i se cereau dovezi. Așa că le-a obținut: a înregistrat audio experiențele traumatizante și a făcut fotografii. Nu a fost însă de ajuns, căci puterea banului a fost mai mare și a ajuns înapoi pe mâinile tatălui abuziv.



Plasată unei grupări care a dus-o în Germania și Italia





Pentru că fata devenise incomodă, tatăl a „pasat-o” unui proxenet, cu care a și căsătorit-o, la 16 ani, sub amenințarea cuțitului. Iar anii care au urmat au fost de calvar. Obligată să se prostitueze în țară, bătută și tăiată, amenințată că îi va fi omorâtă bunica, dacă îndrăznește să se opună, a îndurat luni întregi de chin. „Soțul meu m-a scos la produs timp de aproape doi ani. Posta anunț în numele meu, pe un site de profil matrimonial. Nu puteam să cer ajutorul clienților, când am făcut-o, am fost bătută”, își amintește tânăra. La un moment dat a rămas gravidă și a născut un băiețel. Atunci a fost momentul când s-a îmbărbătat să fugă. „Timp de o vară am strâns banii de botez, din banii pentru taxi. În loc să iau taxiul spre casă, mergeam pe jos. Atunci am vrut să fug, cu banii aceia. Nu am mai apucat. Într-o zi am fost băgată într-un microbuz și dusă în Germania, alături de alte 18 fete și obligată să mă prostituez”, a mai relatat Larisa. „Am fost duse la o periferie de oraș. Eram obligate să ne prostituăm și câte 18 – 20 de ore pe zi, să facem bani, indiferent de situație. Am reușit să fug într-o sâmbătă, când s-a schimbat paznicul. Am fugit și m-am oprit într-o benzinărie unde am început să strig să vină Poliția”, a continuat tânăra. De acolo a fost trimisă în țară, unde a ajuns din nou pe mâinile soțului, care a „plasat-o” unei grupări care pleca în Italia. „Am fost dusă într-un club de noapte. Acolo erau ținute în niște beciuri. Bătute, legate de calorifer, acolo au avut loc cele mai mari atrocități. Era locul educării – pentru tinerele care nu se conformau, și al reeducării, pentru cele care fugiseră odată, cum era cazul meu”, a mai povestit Larisa.





După câteva luni, a reușit din nou să fugă și să ceară ajutorul carabinierilor, care au trimis-o în țară. Pentru o vreme, părea că lucrurile au reintrat pe un făgaș al normalității. A născut o fetiță, care din păcate asemenea frățiorului mai mare a ajuns în asistență maternală. Dar după o vreme a cunoscut un băiat, cu care și-a făcut planuri de căsătorie și cu care a avut un băiețel. Trecutul a prins-o din urmă, și din nou este răpită de pe stradă. „Am fost dusă într-un apartament de la etajul șase al unui bloc, unde țipam ca bezmetica. Sunau vecinii la Poliție, dar degeaba. Am fost ajutată de un interlop, care știa că dădeam de mâncare oamenilor străzii și care m-a găsit în apartamentul acela bătută”, a mai afirmat fata.



Pentru a veni în sprijinul copiilor care ajung victime a infracțiunilor, cum a fost și cazul Larisei, Asociația „Zi de Bine” a realizat camere de audiere pentru minori în trei parchete din țară, printre care și în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.





An de an, sute de tinere din țara noastră ajung victime ale traficului de persoane. În multe dintre cazuri, sunt minore care provin din familii suferinde, pe care nu a avut cine să le protejeze și cui să ceară ajutorul sau un sfat bun. Larisa a fost una dintre aceste tinere, iar în prezent își face publică experiența traumatizantă, în încercarea de a le avertiza pe alte copile. Fata le-a povestit voluntarilor de la Asociația „Zi de Bine” că a fost adoptată la vârsta de trei ani, de o familie pe care a iubit-o. După o copilărie care nu avea nimic ieșit din comun, a urmat o adolescență plină de calvar. „Aveam 14 ani când a fost arestat tatăl meu adoptiv. Din tocilara clasei, am devenit «fiică de hoți», copil înfiat, iar acestea m-au distrus. Mama a început să bea, cât a fost tata în închisoare și mă gonea din casă. Dormeam pe scări”, își amintește fata. Bunica adoptivă, din partea mamei, era singura care îi lua apărarea și încerca să o protejeze cât mai mult.