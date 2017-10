Despăgubiri mişcorate în procesul accidentului de muncă de la "Lafarge" Medgidia

Despăgubiri mișcorate în procesul accidentului de muncă de la "Lafarge" Medgidia

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au dat sentința definitivă în dosarul accidentului de muncă de la „Lafarge” Medgidia, care a avut loc la data de 30 iulie 2008.Judecătorii au menținut pedepsele aplicate inculpaților și au „umblat” doar la daunele morale acordate familiilor acestora, micșorându-le de la 200.000 de lei la câte 50.000 de lei fiecare.Electricianul Silviu Hampu, ce fusese achitat de instanța de fond, a fost condamnat de Tribunal la pedeapsa de doi ani de închisoare cu suspendare, pe când în ceea ce îl privește pe maistrul Ștefan Baboș, sentința a fost mărită de la un an cu suspendare condiționată la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Preparatorul mecanic în secția mentenanță a Lafarge, Mihai Davidescu, este cel care a rămas cu pedeapsa de un an de închisoare cu suspendare condiționată. Toate aceste pedepse au rămas, așadar, definitive, prin sentința emisă astăzi de Curtea de Apel Constanța.