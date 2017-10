"Desfiinţarea serviciului militar obligatoriu, o mare greşeală!"

2

D-le veteran, respect ptr varsta si experienta d-voatra de viata dar nu va dati cu parerea in ceea ce priveste serviciul militar obligatoriu. Faptul ca ati fost erou de razboi si au murit bunici/strabunici aparand tara, a salvat Romania de anii negri de influenta sovietica?A fost mai bine ptr noi? Romania a fost doar o moneda de schimb. Bunicul meu a fost ofier de cariera in Armata Regala. A fost prigonit, de comunisti, dupa razboi, nu de catre rusi ci de catre ai nostri.......Cum poti sa explici tinerilor ca la nevoie sa isi sacrifice viata ptr tara? A?! Cum? In caz de razboi, toate beizadelele (cei care o duc bine si acum) o vor sterge in tari neutre, isi vor transfera banii iar politicieni in linia I nu ai vazut nici pe vremea matale, corect? Asa! Si cand te intorci de la razboi, ce gasesti? Aceeasi politicieni care vor lua decizii ptr propriilelor interese. Mai vad pe forumuri fel si fel de "viteji" care ii numesc lasi si tradatori pe cei care refuza sa se inroleze, dar fac pariu ca aceasi viteji sunt curajosi doar la tastatura calculatorui si in caz de "razbel" vor fi primii care se pun la adapost!