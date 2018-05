DESCOPERIRE URIAŞĂ A OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ. Totul s-a întâmplat dintr-o greşeală!

DESCOPERIRE URIAȘĂ A OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ. Totul s-a întâmplat dintr-o greșeală!

Ştire online publicată Marţi, 17 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

O echipă de cercetători britanici au realizat mai multe studii în cadrul cărora au analizat structura larvei de Galleria mellonella – o specie de molie larg răspândită - pentru a observa felul în care aceasta a evoluat. Numai că unul dintre experimente a luat însă o altă turnură, scrie The Gurdian.Modificând din greșeală enizma acestei larve, oamenii de știință au extins, practic, paleta de deșeuri de plastice pe care Galleria mellonella o poate consuma – de la pungi, la PET-uri.„Am fost puțin șocați când am remarcat că am îmbunătățit enzima”, a explicat prof. John McGeehan, de la Universitatea din Portsmouth din Regatul Unit.„Este minunat și o descoperire cu adevărat importantă”, a subliniat cercetătorul britanic.Enzima-mutant obținută are nevoie de câteva zile pentru a începe să devoreze plasticul, iar oamenii de știință speră că rezultatele lor vor putea fi puse în practică într-un proces viabil la scară industrială.De asemenea, cercetătorii vor să modifice această nouă enzimă, astfel încât, extrasă din larvele de Galleria mellonella, să poată fi folosită „pentru a descompune plasticul în componentele sale originale, ca apoi să îl putem recicla și să obținem din nou plastic”. Acest lucru înseamnă că „nu va mai trebui să forăm atât de mult după petrol și, fundamental, vom reduce cantiatea de plastic în mediul înconjurător”, a adăugat McGeehan.Deșeurile din plastic reprezintă o problemă ecologică mondială, mai ales polietilena, deosebit de rezistentă și care este dificil de degradat pe cale naturală.În fiecare an, circa 80 de milioane de tone de polietilenă sunt produse în lume.Această larvă, crescută în scopuri comericale, în număr mare, pentru a servi ca momeală de pescuit, este în starea sa naturală un parazit al stupilor, infiltrându-se în ceara de albine, peste tot în Europa.Polietilena este utilizată mai ales la fabricarea ambalajelor și reprezintă 40% din cererea totală de produse plastice din Europa, din care 38 de procente se regăsesc în deșeuri.