Descoperire uimitoare la graniţa dintre România şi Bulgaria

1

Nu este uimitor! ...este absolut normal.....

....este absolut normal ca pe linia Dunarii sa se faca astfel de descoperiri. Ce este uimitor aici? Nimic. Oriunde se demareaza investitii trebuie sa se cerceteze in prealabil intreaga suprafata pentru a spreleva si studia resturile civilizatiilor vechi. La noi este ,,uimitor,, penrtu ca aceste practici inca nu s-au dezvoltat. Cand se pune problema unei diagnoze, supravegheri sau cercetari arheologice incep vaicarelile: ca nu sunt bani, ca arheologia incurca investitia, ca nu este nimic de descoperit....Va aduc aminte ca in ultimii ani pe centura Constantei si pe autostrada, la Valul lui Traian si Cernavoda s-au descoperit obiecte de importanta exceptionlala care ar putea ocupa loc in cele mai mari muzee din lume! Am vazut anul trecut si anul acesta ceva, modest, la Muzeul din Constanta...am inteles chiar ca finantatorul nu a platit inca muzeului sapaturile facute....asa ca deocamdata oamenii institutiei sunt...cam muritori de foame ca nu si-au luat salariile in ultima luna....de necrezut! Halal Astaldi si Max Bogl! Daca se faceau astfel de descoperiri in Germania ori in Italia dadeau banul jos imediat! Dar in Romania...se poate orice! Chiar si in Bulgaria se poate mai mult si mai bine ca la noi. De aceea arheologii bulgari sunt inaintea noastra la astfel de descoperiri care nu trebuie sa ne mai uimeasca...Sa scrieti si ce descoperiri au facut arheologii nostri pe autostrada....cum au lucrat la minus 12-14 grade...asta da minunatie...le-au ingaduit constructorilor sa continue investitia si apoi, cum se spune la noi, ....au luat-o in bot!....asta este uimitor...lipsa bunului simt si a respectului fata de istoria noastra pe care o au constructorii straini...dar si autoritatile noastre care le canta in struna......