DESCOPERIRE ŞOCANTĂ! PREOT DE 40 DE ANI, GĂSIT SPÂNZURAT

Dumnezeu sa-l odihneasca in pace !

Dumnezeu sa-l odihneasca in pace. N-a mai rezistat psihic. Familia este probabil pe ultimul plan la guvernantii nostrii. Este un dezastru la nivel national. Tinerii nu-si mai pot intemeia o familie in ziua de azi. Daca au un loc de munca, acesta nu mai este sigur de la o zi la alta, daca imprumuta bani din banci pentru o casa, intervine Robor si Bibor si-i face praf. In ce tara traim oare ? Dar avem top 300 milionari si miliardari, si top 23 milioane de saraci. Totul e ok, scapa cine poate !