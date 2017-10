Descinderi la Constanţa / Kilograme de aur, arme şi alte bunuri, găsite de procurori! Galerie foto

Descinderi la Constanța / Kilograme de aur, arme și alte bunuri, găsite de procurori! Galerie foto

Ştire online publicată Vineri, 14 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Polițiștii de frontieră constănțeni, sub coordonarea procurorului din cadrul Curții de Apel Constanța, au identificat o grupare, formată de cetățeni români, care se ocupă cu introducerea în România și ulterior comercializarea unor bijuterii și a altor obiecte (ceasuri, laptopuri, telefoane mobile), obținute în urmă săvârșirii unor infracțiuni de furt din locuințe în state ale Uniunii Europene.La sfârșitul lunii iulie, polițiștii de frontieră au intrat în posesia unor informații cu privire la faptul mai multe persoane din județul Constanța sunt implicate în introducerea în România a unor cantități considerabile de bijuterii din aur și argint, provenite din furtul din locuințe în diferite țări ale Uniunii Europene. Bunurile erau trimise în țară prin intermediul unor firme de transport, coletele fiind ridicate la destinație de către membrii rețelei, care ulterior le comercializau.În urmă documentării activității infracționale a celor în cauza, în dată de 13.08.2015, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel Constanța, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu lucrători din cadrul I.P.J. Constanța și cu sprijinul tehnic și de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă, au surprins în flagrant trei cetățeni români care au ridicat de la o firma de curierat din Municipiul Constanța cinci colete ce conțineau bunuri despre care exitau suspiciuni că ar fi furate din spațiul U.E.Ulterior, polițiștii de frontieră au efectuat percheziții la domiciliul unuia din membrii grupării, aflat pe rază localității Constanța, de unde au ridicat în vederea confiscării următoarele bunuri:- 1.773 bucăți bijuterii din metal de culoare alb (lănțișoare, brățări, cercei, inele etc.) în cantitate de aproximativ 6,3 kilograme;- 211 bucăți bijuterii din metal de culoare galben (lănțișoare, brățări, cercei, inele etc.) în cantitate de aproximativ 1,8 kilograme;- 1 armă de foc tip revolver cu 1 cartuș, 10 arme albe (săbii, macete, cuțite), 3 bucăți obiecte de artă (statuete), 3 laptopuri, 2 tablete, 3 televizoare LCD, 30 bucăți ceasuri, 8 telefoane mobile, 17 parfumuri, diferite articole de îmbrăcăminte, 1 aparat foto, tablouri, monede și bancnote de colecție, 1 autoturism marca BMW (în valoare de 9000 euro) și diferite înscrisuri ce au legătură cu cazul.Persoanele în cauză sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă și au fost conduse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în vederea continuării cercetărilor și luării măsurilor legale ce se impun.sursa foto: www.politiadefrontiera.ro