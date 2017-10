Descinderi la biroul şi locuinţa avocatului Doru Boştină. Un milion de euro prejudiciu!

Descinderi la biroul și locuința avocatului Doru Boștină. Un milion de euro prejudiciu!

Ştire online publicată Joi, 14 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Descinderi, în această dimineață, la 18 adrese, între care biroul și locuința avocatului Doru Boștină, suspectat de evaziune fiscală în domeniul IT și consultanță. Prejudiciul estimat în acest dosar depășește un milion de euro. 16 persoane urmează să fie duse la audieri.Într-un comunicat citat de realitatea.net, Poliția Română anunță că polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor Parchetului Curții de Apel București, desfășoară o operațiune pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniul IT și al consultanței, astfel că au loc 18 percheziții la 16 persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 1.000.000 de euro.Vor fi emise mandate de aducere pe numele a 16 persoane, printre acestea fiind și avocatul Doru Boștină și fiul acestuia.