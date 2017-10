Descinderi în judeţul Constanţa

1

descinderi la mazare si clanului ...pe cand?

dau 5 motive pt care mazare e ''penal''....1, orasul e plin de maidanezi si daramaturi,mai ales in zona centrala si peninsulara,2,a fost propulsat de interlopii pe care ii sprijina tacit in detrimentul firmelor corecte sau legale pe care le ''freaca'' la cap cu corpul de c. al primariei,3,a cheltuit sume imense in anul de criza 2010 pt 3 serii de plantari de copacei si flori a firmei varului su pomacost ,4, a dat pomeni elewctorale doar mosilor care il voteaza retragand sprijinul dat elevilor si studentilor pt transport,5,a molipsit cu aroganta lui pe mai toti din primarie,aidoma lui mazare ,aproape nimeni din primarie sau serviciile consiliului local nu da audiente sau raspunde la solicitarile oamenilor...exemplele pot continua dar mi-e sila